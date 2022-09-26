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消息称苹果 iPhone 15 Ultra 采用双前置摄像头和 USB-C 端口，256GB 存储起步

2022/9/26 21:55:57 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 liyi820 的线索投递！

IT之家 9 月 26 日消息，在苹果 iPhone 14 Pro Max 发布后，再过一年时间，预计苹果将推出 iPhone 15 Ultra。借用 Apple Watch Ultra 和 M1 Ultra 的后缀，新机型理论上应该比 iPhone 14 Pro 提供更优质的体验。

IT之家获悉，昨晚彭博记者 Mark Gurman 表示，苹果正准备在明年用全新的 iPhone 15 “Ultra”机型取代其“Pro Max”型号，并且转向使用 USB-C 端口

现在爆料人士 @Majin Bu 表示，苹果 iPhone 15 Ultra 将采用双前置摄像头而不是一个摄像头。

Majin Bu 称，“据我的消息来源报道，iPhone 15 Ultra 将配备 2 个前置摄像头、USB-C 端口，并且将从 256GB 存储起步。iPhone 15 Pro 将始终从 128GB 存储起步，并将配备 USB-C，但只有 1 个前置摄像头。”

根据最新爆料，苹果 iPhone 15 Ultra 前置有两个摄像头。现有的原深感摄像头阵列有多个组件，但只有一个前置摄像头传感器，因此所谓的 Ultra 升级将提供额外的前置摄像头传感器。但是这与目前的 iPhone 14 Pro Max 灵动岛“挖孔 + 单打孔”屏幕设计有很大的区别。

目前尚不清楚第二个前置摄像头的用途。理论上，它可以用于立体视频捕捉，或者更简单地说，可以用于不同的光学变焦级别。

对于以上爆料，我们还不清楚准确率如何，目前谈及 iPhone 15 Pro / Ultra 的具体配置细节确实还太早一些。

Gurman：明年苹果 iPhone 15 “Ultra”将取代“Pro Max”，采用 USB-C 端口设计

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关键词：苹果iPhone 15 ProiPhone 15 Ultra

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