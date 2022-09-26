苹果 iPadOS 16.1 Beta 3 新增支持 Matter 协议配件

IT之家 9 月 26 日消息，近期， 苹果发布了 iPadOS 16.1 开发者预览版 Beta 3 更新，预计 iPadOS 16.1 正式版将在今年 10 月发布。有网友发现，在升级 iPadOS 16.1 预览版后，iPad 设备中出现了 Matter 配件选项（设置 → 通用 → Matter 配件）。

iPad 设备中 Matter 配件部分显示，“上述 Matter 配件已添加至连接服务，它们还可通过支持 Matter 的 App 添加到更多服务。”

不过今年 6 月份，苹果发言人曾表示，iPad 仍能作为 Home Hub 使用，但有一个注意事项：iPad 不支持今年晚些时候推出的新家庭架构。iOS 16 此前的预览页面指出，Matter 配件依靠 Apple TV 4K 或 HomePod 作为 Home Hub，没有提到 iPad。不过现在看起来苹果可能将改变主意。

IT之家获悉，Matter 智能家居协议由谷歌、亚马逊、苹果等巨头共同主导推出，可兼容 Alexa、Google Home 和 HomeKit 生态，支持 Matter 的设备可以互联互通，摆脱平台与系统的圈禁，实现不同品牌产品间的多方协同。

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