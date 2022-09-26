十年磨一剑，消息称 R 星要到 2025 年才会发布《GTA6》

IT之家 9 月 26 日消息，爆料人 @Adrien Perea 发推称，R 星新一代侠盗猎车手作品《GTA6》会在 2025 年推出，而且他表示 10 月份会参加一个关于《GTA 6》的会议，届时或许会公布游戏发布日期等相关内容。

IT之家了解到，最近 Adrien Perea 准确爆料了《赛博朋克 2077》1.6 版本的相关信息，多位业界大佬，例如 TGA 主持人 Geoff Keighley 也关注了他。

R 星表示，他们最近遭受了一次网络入侵，黑客非法访问和下载了机密信息，包括下一代《GTA》游戏的早期开发视频。对此，R 星称，预计该事件不会对其在线游戏服务造成任何干扰，也不会对其正在进行的项目产生长期影响。

游戏分析师 Michael Pachter 此前表示《GTA6》的开发从 2014~2015 年开始，游戏规模十分庞大，原定于 2024 年下半年发售。

也就是说，虽然《GTA6》遭泄露，但 R 星已经来不及重新再做一遍了。不过似乎相对此前曝光的 2024 年延迟了一点，这意味着 R 星正在努力补救。

值得一提的是，《侠盗猎车手 V》发售于在 2013 年，而《侠盗猎车手 IV》发布于 2008 年。如果《GTA6》真的定在 2025 年发售的话，《GTA5》寿命恐怕会达到 12 年之久。

除此之外，这位爆料者还谈到了一些《刺客信条：幻景》的相关情报。据称，这款游戏拥有受 Unity 启发的跑酷机制，还有受波斯王子故事启发的剧情， 拥有类似于《荒野大镖客 2》《刺客信条：英灵殿》的营地，玩家可以在那里休息和训练。

此前爆料还称，它最初阶段是作为《刺客信条：英灵殿》的扩展，但育碧最终还是决定将其拆分为独立游戏，以强化其《刺客信条》阵容。

爆料显示，本作代号为 Rift，它将以 Basim Ibn Ishaq 为主角，并且将比该系列的最新版本更小，更加注重隐蔽。据称，Basim 实际上是北欧神祗洛基的人类转世身，他实际上属于一个古老且高度先进的类人物种“伊述人”。

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