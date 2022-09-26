英国警方指控《GTA6》17 岁黑客少年多项罪名，消息称至少还有两人犯案

IT之家 9 月 26 日消息，英国警方已经证实，他们已经指控一名因涉嫌黑客行为而被捕的青少年，据一份报告称，这与最近的《GTA6》和 Uber 数据泄露有关。

伦敦市警方于当地时间周六表示，周四在牛津郡抓捕的一名 17 岁少年现已被控两项违反保释条件和两项滥用计算机的罪名，周六在海布里角青年法庭出庭。

虽然警方没有评论逮捕是否与本月的《GTA6》数据泄露有关，但记者 Matthew Keys 援引消息人士的话说，这名少年由于年龄原因，被称为“A.K.”。

据称这名少年与一个名为 Lapsus$ 的组织有联系，今年早些时候因黑入微软和英伟达而被捕。Keys 的消息人士表示：“美国联邦执法官员与英国同行合作确定 A.K. 是两次袭击的共同嫌疑人。”

此外，一名执法部门消息人士称，据信至少还有另外两人参与了针对 R 星和 Uber 的袭击，预计还会有更多人被捕。

IT之家了解到，近日，一位匿名用户在 GTA 论坛发布了一个多小时的《GTA6》开发视频，可能会成为游戏行业有史以来最引人注目的数据泄露事件之一。他们声称通过内部 Slack 渠道获得了泄露的资产，并表示他们也是最近以 Slack 为中心的 Uber 数据泄露事件的幕后黑手。

Uber 表示，它认为其攻击者（或多个攻击者）隶属于黑客组织 Lapsus$，该组织在过去一年中变得越来越活跃。