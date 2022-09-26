首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

TrendForce：预计第四季度 NAND Flash 产品价格跌幅达 15%-20%

2022/9/26 13:38:46 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 9 月 26 日消息，今日，TrendForce 集邦咨询发布报告称，目前 NAND Flash 正处于供过于求，下半年起买方着重去化库存而大幅减少采购量，卖方开出破盘价以巩固订单，使第三季度 wafer 价格跌幅达 30%-35%，但各类 NAND Flash 终端产品仍疲弱，原厂库存因此急速上升，导致第四季度 NAND Flash 价格跌幅扩大至 15%-20%

IT之家了解到，报告指出，绝大部分原厂的 NAND Flash 产品销售也将自今年底前正式步入亏损，意即部分供应商在运营陷入亏损的压力下，对于采取减产以降低亏损是可能的对应方式。

Client SSD：预计第四季度 PC client SSD 价格将扩大至 15%-20%。

Enterprise SSD：预计第四季度 enterprise SSD 价格将季跌 15%-20%。

eMMC：预估第四季度 eMMC 价格季跌约 13%-18%。

UFS：预估第四季度 UFS 价格跌幅约 13%-18%，且可能再扩大。

NAND Flash wafer：预估第四季度 NAND Flash wafer 价格跌幅为季减 20%-25%。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：NAND半导体

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用