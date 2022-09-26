TrendForce：预计第四季度 NAND Flash 产品价格跌幅达 15%-20%

IT之家 9 月 26 日消息，今日，TrendForce 集邦咨询发布报告称，目前 NAND Flash 正处于供过于求，下半年起买方着重去化库存而大幅减少采购量，卖方开出破盘价以巩固订单，使第三季度 wafer 价格跌幅达 30%-35%，但各类 NAND Flash 终端产品仍疲弱，原厂库存因此急速上升，导致第四季度 NAND Flash 价格跌幅扩大至 15%-20%。

IT之家了解到，报告指出，绝大部分原厂的 NAND Flash 产品销售也将自今年底前正式步入亏损，意即部分供应商在运营陷入亏损的压力下，对于采取减产以降低亏损是可能的对应方式。

Client SSD：预计第四季度 PC client SSD 价格将扩大至 15%-20%。

Enterprise SSD：预计第四季度 enterprise SSD 价格将季跌 15%-20%。

eMMC：预估第四季度 eMMC 价格季跌约 13%-18%。

UFS：预估第四季度 UFS 价格跌幅约 13%-18%，且可能再扩大。

NAND Flash wafer：预估第四季度 NAND Flash wafer 价格跌幅为季减 20%-25%。