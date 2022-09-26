微软 CEO 纳德拉：老板害怕员工远程办公时偷懒，但这是错误的想法

IT之家 9 月 26 日消息，在新冠疫情全球爆发以来，得益于互联网基础设施和基于云服务的兴起，远程办公成为了越来越多公司的新选择。不过，对于远程办公是否能提高生产力，依然是一个争论不休的话题。

在最近的一份关于转变工作场所态度的报告中，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 发表了自己的观点，他表示老板害怕员工远程办公时偷懒，但这是错误的想法。

该报告对 11 个国家 / 地区的 20,000 人进行了调查，分析了数万亿个 Microsoft 365 生产力信号，以及 LinkedIn 劳动力趋势和 Glint People Science 调查结果。

纳德拉在报告中称：“我们必须克服所说的‘生产力偏执狂’，因为我们拥有的所有数据都表明，超过 80% 的员工认为远程办公生产力很高，而只有管理层认为他们没有生产力。这意味着在期望和感受方面存在真正的脱节。”

纳德拉表示，调查数据显示，87% 的微软员工认为在家工作时他们的工作效率更高，而 80% 的微软管理层认为员工的工作效率较低。纳德拉还指出，在新冠疫情之前，LinkedIn 上只有 2% 的职位空缺允许远程工作，但自疫情以来，这一比例已跃升至 20%。

▼ 微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉

IT之家了解到，特斯拉、谷歌和苹果等公司一直在积极尝试让员工重返办公室，而微软的态度则温和得多。 微软当前的远程办公政策允许 50% 的工作时间在家，而另外 50% 的时间需要得到管理层的批准。

微软的数据表明，所谓的“Z 世代”员工最有可能换工作，在疫情期间，与 LinkedIn 相关的 90% 的 Z 世代员工以某种形式转换了工作岗位。微软正在探索新产品以满足年轻员工的期望。

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