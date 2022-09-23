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微软 Win11 22H2 (KB5017321) 更新失败并显示下载错误 0x800F0806，修复方法来了

2022/9/23 16:37:16 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 9 月 23 日消息，据报道，大量用户遇到了 Windows 11 KB5017321 强制更新无法安装并出现 0x800F0806 错误。据消息人士称，微软已经在调查这些报告。

微软 Windows 11 2022 更新（22H2 版本） 正在向全球消费者推出，许多用户已经争相下载功能更新。微软还发布了 Windows 11 KB5017321，这是 22H2 版本的新的累积更新，但对于许多用户来说无法获得更新。

并且给出的错误消息 0x800F0806 也比较模糊，“2022-09 Windows 11 版本 22H2 x64 系统的累积更新 (KB5017321)”（Windows 11 2022 更新 / 版本 22H2 的一部分）无法安装。

许多 PC 用户在安装 KB5017321 时遇到了问题，它修复了 Windows 11 22H2 中的关键缺陷。

IT之家获悉，据接近 Windows 团队的消息人士称，这个问题似乎很普遍，微软正在调查这些报告。

如何修复 KB5017321 中的错误 0x800F0806

安装 Windows 11 版本 22H2 时遇到错误消息之一的用户应首先检查 Microsoft 更新目录上的下载。尝试这些简单的步骤来修复错误 0x800F0806：

  • 转到 Microsoft 更新目录并搜索 KB5017321。或者直接点击这里下载.msu 包。

  • 双击 .msu 并单击下一步，在询问时同意条款和条件。

  • 单击下一步并安装软件包。

  • 重新启动系统。

  • 检查更新，错误应该不会再次出现。

如果这不起作用，用户可以尝试下面修复错误消息的高级步骤：

  • 打开 Windows 搜索 / 开始并键入命令提示符。

  • 选择命令提示符条目，然后点击“以管理员身份运行”。

  • 将其复制并粘贴到命令提示符中：dism /online/ cleanup-image /startcomponentcleanup

  • 等待命令运行，最后重新启动系统。

  • 再次检查更新。

如果问题仍然存在并且没有任何效果，用户可以随时暂停更新并等待几周。微软预计很快会发布 Windows 11 2022 更新的修补程序，另外用户也可以下载 Windows 11 22H2 ISO 镜像并执行全新安装以修复错误 Bug。

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关键词：Win11微软

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