微软 Win11 22H2 (KB5017321) 更新失败并显示下载错误 0x800F0806，修复方法来了

IT之家 9 月 23 日消息，据报道，大量用户遇到了 Windows 11 KB5017321 强制更新无法安装并出现 0x800F0806 错误。据消息人士称，微软已经在调查这些报告。

微软 Windows 11 2022 更新（22H2 版本） 正在向全球消费者推出，许多用户已经争相下载功能更新。微软还发布了 Windows 11 KB5017321，这是 22H2 版本的新的累积更新，但对于许多用户来说无法获得更新。

并且给出的错误消息 0x800F0806 也比较模糊，“2022-09 Windows 11 版本 22H2 x64 系统的累积更新 (KB5017321)”（Windows 11 2022 更新 / 版本 22H2 的一部分）无法安装。

许多 PC 用户在安装 KB5017321 时遇到了问题，它修复了 Windows 11 22H2 中的关键缺陷。

IT之家获悉，据接近 Windows 团队的消息人士称，这个问题似乎很普遍，微软正在调查这些报告。

如何修复 KB5017321 中的错误 0x800F0806

安装 Windows 11 版本 22H2 时遇到错误消息之一的用户应首先检查 Microsoft 更新目录上的下载。尝试这些简单的步骤来修复错误 0x800F0806：

转到 Microsoft 更新目录并搜索 KB5017321。或者直接点击这里下载.msu 包。

双击 .msu 并单击下一步，在询问时同意条款和条件。

单击下一步并安装软件包。

重新启动系统。

检查更新，错误应该不会再次出现。

如果这不起作用，用户可以尝试下面修复错误消息的高级步骤：

打开 Windows 搜索 / 开始并键入命令提示符。

选择命令提示符条目，然后点击“以管理员身份运行”。

将其复制并粘贴到命令提示符中：dism /online/ cleanup-image /startcomponentcleanup

等待命令运行，最后重新启动系统。

再次检查更新。

如果问题仍然存在并且没有任何效果，用户可以随时暂停更新并等待几周。微软预计很快会发布 Windows 11 2022 更新的修补程序，另外用户也可以下载 Windows 11 22H2 ISO 镜像并执行全新安装以修复错误 Bug。