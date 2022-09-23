微软 Win11 2022 更新错误 Bug 盘点：FPS 帧率下降、蓝屏死机、安装卡住...

IT之家 9 月 23 日消息，微软已经发布了 Windows 11 2022 更新（22H2 版本），与以前的版本相比，Windows 11 22H2 相当稳定，但也给一些用户带来了严重的问题，包括无法安装问题。

一些 Windows 11 用户遇到了偶尔的帧率下降问题，据报道，这与英伟达显卡有关。此外，在某些情况下，还有关于 BSOD 蓝屏死机和其他错误 Bug 的报告。

受影响的用户认为是 Windows 11 22H2 导致了这个问题，因为当他们卸载功能更新时，卡顿就消失了。正如各种报告显示，卡顿的 FPS 帧率下降随机出现并持续几秒钟。

在某些情况下，FPS 始终保持在较低水平，同时音频也会受到影响。当玩家即将赢得在线游戏或在关键时刻帧率突然下降时，这可能会特别令人沮丧。受影响的游戏包括《使命召唤》等。

据 Reddit 帖子上的一些帖子，有预览版用户在今年早些时候已经报告 Windows 11 版本 22H2 存在的一些性能问题。

然而，微软似乎错过了这些报告，或者它们被忽略了，并且已经按照计划发布了更新。

IT之家获悉，英伟达正在调查这些报告，该公司已要求受影响用户提供更多数据。很可能在不久的将来会通过 GeForce 驱动程序更新提供适当的解决方案。

一些电脑出现蓝屏死机错误

在极少数情况下，用户还会遇到蓝屏死机错误。

“我在安装更新时遇到了 BSOD (irql_not_less_or_equal)，它触发了大约 50% 的更新。蓝屏死机一直卡在 100%，所以我不得不硬关闭我的电脑，”一位受影响的用户指出。

用户可以通过打开“设置”并前往“恢复”菜单来卸载功能更新来解决问题。