工信部：电动汽车传导充电连接装置系列国家标准通过审查

IT之家 9 月 26 日消息，据工信部网站发布，GB / T 20234.1《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分：通用要求》和 GB / T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分：直流充电接口》两项国家标准近日通过审查。

2022 年 9 月 25 日，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会标准审查会以线上和线下相结合的方式召开，电动车辆分标委委员、观察员和标准起草单位专家共 90 余人参加会议。会议审议通过了 GB / T 20234.1《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分：通用要求》和 GB / T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分：直流充电接口》两项国家标准。

工信部网站表示，充电标准是保障电动汽车与充电设施互联互通以及安全可靠充电的基础。当前，随着电动汽车续驶里程增加、动力电池充电倍率提升，消费者对车辆快速补充电能的需求日益强烈，以“大功率直流充电”“V2G（车网互动）”等为代表的新技术新业态不断涌现，加快修订完善现行充电接口相关标准成为行业普遍共识。

IT之家了解到，两项标准修订在我国现行直流充电接口技术方案基础上，提高了充电电压和电流额定值，增加了主动冷却、温度监测等大功率充电相关功能的技术要求，优化完善了机械性能、锁止装置、使用寿命等试验方法。此次修订将进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性，有效满足大功率充电技术发展和市场需求，保障新老充电接口通用兼容，为新能源汽车产业和充电设施产业高质量发展营造良好环境。