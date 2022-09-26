谷歌拒绝为电信运营商分担成本：10 年前的想法了对消费者不利

北京时间 9 月 26 日下午消息，据报道，谷歌今日驳斥了欧洲电信运营商希望大型科技公司为其网络成本提供资金的要求，称这是一个已有 10 年历史的想法，对消费者不利。而且，谷歌已经在互联网基础设施上投入了数百万美元。

欧洲电信运营商一直认为，谷歌、Meta 和 Netflix 等美国科技公司占互联网流量的一半以上，应该承担其部分升级基础设施的成本。今日早些时候，德国电信、Orange、沃达丰、西班牙电信和其他 10 多家欧洲电信运营商发出了最强烈的呼吁，联合要求这些大型科技公司为其分担网络成本，尤其是在当前欧盟面临能源危机、还要实现气候变化目标之际。

随后，欧盟委员会也表示，未来几个月内将针对该问题征求电信和科技行业的反馈，然后再决定是否提出任何立法提案。

而谷歌欧洲、中东和非洲地区业务与运营总裁马特・布里廷（Matt Brittin）则回应称，这种想法 10 年前就曾提出，可能会破坏欧洲的网络中立性，即开放的互联网访问，对消费者不利。

布里廷在电信游说组织 ETNO 组织的一次会议的演讲稿中称：“引入‘寄件人付费’（Sender Pays）原则并不是一个新想法，它会颠覆开放互联网的许多原则。这些电信运营商的观点，与我们 10 年或更长时间前听到的类似，而我们还没有看到改变这种情况的新数据。”布里廷还称，这可能对消费者产生负面影响，尤其是在价格上涨的时候。

布里廷表示，作为 YouTube 的所有者，谷歌已经尽了自己的一份力量，通过承载 99% 的流量来提高电信提供商的效率。为此，谷歌投入数百万欧元。他说：“2021 年，我们在资本支出上投入了超过 230 亿欧元，其中大部分用于基础设施。”

这其中包括，欧洲的 6 个大型数据中心、全球 20 条海底光缆（欧洲有 5 条），以及为欧洲 20 个地区的本地网络缓存数字内容。