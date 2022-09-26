欧洲电信运营商联合声明：谷歌、Meta 等科技公司流量用太多，必须分担网络成本

IT之家 9 月 26 日消息，据路透社报道，当地时间周一，德国电信 (DTEGn.DE)、Orange (ORAN.PA)、西班牙电信 (TEF.MC) 和其他 13 家欧洲电信运营商联合要求大型科技公司分担网络成本，理由是能源危机和欧盟气候变化目标。

此次呼吁正值欧盟委员会准备在提出立法提案之前征求双方的反馈意见，该提案可能迫使科技公司帮助支付在欧盟 27 个国家推出 5G 和光纤电缆的费用。

据报道，两家公司的首席执行官在一份声明中表示，该行业每年在基础设施方面投资约 500 亿欧元（约 3455 亿元人民币），需要更多资金，而且需求非常迫切。“规划和建设工程的成本正在增加。例如，光缆的价格在 2022 年上半年几乎翻了一番。同样，能源价格和其他投入品价格的上涨也打击了网络行业。”

必须及时采取行动了。欧洲错过了消费互联网提供的许多机会，它现在必须迅速为元宇宙时代建立力量。为了实现这一点，并且随着时间的推移可持续发展，我们认为最大的流量产生者应该为他们目前对欧洲网络施加的巨额成本做出公平的贡献。

IT之家了解到，该声明的其他签署方包括沃达丰 (VOD.L)、布伊格电信 (BOUY.PA)、KPN (KPN.AS)、英国电信集团 (BT.L)、TIM 集团、Telia Company (TELIA.ST)、Fastweb (SCMNSF) .UL) 和 Altice Portugal。

欧洲的电信运营商认为，Alphabet 旗下的谷歌、Meta 和 Netflix 等美国科技公司占互联网流量的一半以上，应该承担部分升级基础设施的成本。