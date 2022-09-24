谷歌盯上杜比：将开发免费标准替代杜比视界和杜比全景声

IT之家 9 月 24 日消息，亚马逊、思科、谷歌、英特尔、微软、微帧 Visionular、Mozilla 以及 Netflix 等互联网巨头于 2015 年 9 月 2 日正式成立了 Alliance for Open Media（开放多媒体联盟），该联盟旨在通过制定全新、开放、免版权费的视频编码标准和视频格式，为下一代多媒体体验创造新的机遇，该联盟首批推出的免税格式就是 AV1 视频编码格式。目前 Intel ARC 以及 NVIDIA RTX 40 系显卡均已原生支持 AV1 编解码，AMD 即将推出的新显卡也会提供原生支持，同时 AV1 格式的采用率也在逐渐提升。

而现在，谷歌将目光投向了 HDR 和 3D 音频标准。YouTube 是世界上最受欢迎的视频网站，Chrome 是世界上最流行的浏览器，安卓是世界上最流行的操作系统，谷歌想要推出的任何东西都可以立即拥有一个相当大的客户、服务器和内容的用户群，包括视频和网络标准方面，后续只是解决让一些合作伙伴跟上的问题，这就是 AV1 视频编解码器的推广方式。

据 Protocol 报道，谷歌正在进行一项 Project Caviar 计划，计划通过开放媒体联盟创建免税新标准替代杜比世界和杜比全景声。杜比的旧媒体商业模式依赖于硬件制造商的专利费用和内容创作者的支持，该公司的技术已深深嵌入电影院和蓝光片中，而像苹果这样的现代流媒体公司则是杜比技术的大支持者。不过，这一切都要花钱，Protocol 的报告称，一根售价 50 美元的串流设备例如 Chromecast 如果支持杜比视界和杜比全景声的话，那至少要给杜比实验室支付 2 美元的专利使用费。

杜比全景声较之前的杜比环绕声最大的改进是增加了顶置声道，给使用者提供全方位的更强烈的包围感。杜比环绕声只有一个平面的 2D 维度，而杜比全景声增加了垂直方向的第三个维度，故称之为全景声或 3D 环绕声，苹果、Netflix、HBO Max 和 Disney + 均支持杜比全景声。

IT之家了解到，新的标准并不需要开发新的编解码器，谷歌的战略主要是将传输音频和视频数据的方式标准化，不需要向杜比支付费用，并将其品牌化，以便于竞争。首先，该小组已经在网上公布了“沉浸式音频容器”的规格，并将其描述为一种“编解码器无关的音频比特流格式，以提供可用于多声道声音播放的三维声场”。对于 HDR，该小组希望采用 HDR10 + 标准，该标准最初是由三星制定的，将动态 HDR 引入 HDR10 标准，同时保持免版税的优势，但缺乏内容支持。

目前还不知道这些标准将用于什么面向消费者的品牌，这是一个大问题，因为“杜比”这个名字在家庭影院爱好者中仍有很大的影响力，这意味着流媒体应用程序可以将杜比品牌作为高级附加功能进行营销，从而创造对这些标准的需求。很少有公司对媒体领域有足够的影响力来推动一个新的标准，但谷歌有望改变这一情况。