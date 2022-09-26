三星在印度推出信用卡服务，购买智能手机 / 电脑 / 电视等可获得返现

IT之家 9 月 26 日消息，三星印度宣布与 Axis Bank 合作推出一款信用卡。该公司提供 10% 的购物返现，以及其他福利，如向金融机构提供的奖励积分、机场休息室使用权和 1% 的燃油附加费减免。

该服务分为御玺卡 (Signature) 和无限卡 (infinite)。前者每月现金返还限额为 2500 印度卢比（约 220.25 元人民币）或每年 10000 印度卢比（约 881 元人民币），而后者则设置为每月 5000 印度卢比（约 440.5 元人民币）和每年 20000 印度卢比（约 1762 元人民币）。IT之家获悉，该交易适用于所有三星产品 —— 智能手机和智能可穿戴设备、笔记本电脑、电视机、冰箱、洗衣机、微波炉和其他电器。

三星购买没有最低交易金额和限制。返现积分最多需要 60 天才能显示在用户的个人资料中，并且仅适用于选定的渠道。

Axis Bank 首席执行官透露，新产品的目标是超越前 10 名城市，并渗透到 2 线和 3 线城市。一位 Visa 高管透露，四分之三的印度人购买至少一种电子设备，每年花费约 40000 印度卢比（约 3524 元人民币）。

三星 Axis 信用卡的申请将很快在三星印度网站的专用页面上开放。