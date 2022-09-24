爆料：这些三星 Galaxy 手机将在 2023 年之前升级 Android 13

IT之家 9 月 24 日消息，三星正在努力为部分 Galaxy 设备准备 One UI 5.0，而之前也已经为多款旗舰机型推出了 One UI 5.0 Beta 测试版，相信愿意承担风险的用户也已经尝试获得测试版固件了。

另一方面，不想加入或没来得及报名测试计划的用户还没能接触到安卓 13，所以他们大概还需要再等待一段时间才能体验到最新的变化。

据 Sammobile，三星今年将为至少 6 大系列的 Galaxy 设备在 2022 年底之前提出稳定的 One UI 5.0 固件，包括 Galaxy S21 系列、S22 系列、Z Fold 3 和 Z Fold 4 以及 Galaxy Z Flip 3 和 Z Flip 4，这些机型将会收到基于安卓 13 的 One UI 5.0 稳定版。

除了旗舰手机外，三星还将在 2023 年前将 One UI 5.0 带给 Galaxy A53 等中端机型用户。

外媒认为，Galaxy A5x 系列是三星最成功的中端产品之一，2022 款机型于今年 3 月发布，并承诺将提供四年的安卓系统升级。IT之家了解到，三星 Galaxy A53 预装的是基于安卓 12 的 One UI 4.1，预计 One UI 5.0 成为其第一个大版本升级。

Sammobile 也提到，这只是初步的更新计划，但计划总会有变化。当然，如果今年将有更多的 Galaxy 手机支持 One UI 5.0 升级，我们也将会为大家带来更多后续报道。