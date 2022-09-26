再获控制权！贾跃亭和合伙人公司重组法拉第未来董事会，现任董事长将引咎辞职

9 月 26 日晚间消息，Faraday Future (中文名“法拉第未来，下称“FF”) 发布公告，宣布与公司大股东 FF Top（FF 全球合伙人公司）就融资和董事会重组达成最终协议。协议显示，FF 获得来自 Daguan 和美国 ATW Partners 投资机构高达一亿美元融资的同时，FF 大股东 FF Top（全球合伙人公司）与 FFIE 正式达成了包括重组董事会在内的一揽子治理架构调整协议。根据 FFIE 公告，现任执行董事长 Sue Swenson、原董事长（现任董事）Brian Krolicki 将引咎辞职。贾跃亭与合伙人团队重新赢得 FF 公司的控制权。

公告内容显示，Sue Swenson 和 Brian Krolicki 引咎辞职后，FF 董事会还将在年度股东大会后进行重大重组，原先的九名董事席位将变成七名。

根据相关协议，为了保证 FF 董事会重组的顺利进行与过渡，Adam He 已经正式加入 FFIE 董事会，并担任董事会审计委员会、提名和公司治理委员会成员，参与董事会治理架构重组的最终落实工作以及协助公司完成后续大额融资。原 FFIE 董事会独立董事牵头人 Jordan Vogel 已于 9 月 23 日辞去 FFIE 董事会提名和公司治理委员会委员职务。

FF 公告还显示，FF 将获得来自 Daguan 和 ATW 超过一亿美元融资。FF 表示，目前 FF 91 Futurist 量产交付工作依然在进行，位于美国加州汉福德的 FF ieFactory California 的工厂设备已经全部到位，正在进行测试；FF 91 Futurist 的 381 英里的续航里程也正式获得美国 EPA 官方认证。