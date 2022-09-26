CEO 库克宣布：苹果在伦敦巴特西发电站改造后的办公室即将开业

IT之家 9 月 26 日消息，苹果 CEO 蒂姆・库克透露，该公司将在伦敦标志性的巴特西发电站开设其最新的英国办公室，比原计划晚了两年。

早在 2018 年，苹果公司就首次被披露为其英国总部规划这个新地点。然后有报道称，苹果公司的员工将在 2021 年之前搬入该结构。

由于冠状病毒疫情，该项目的施工延误，据报道苹果正在寻找替代方案。

现在蒂姆・库克在推特上表示，苹果将在 2023 年初搬入该大楼。

“我们迫不及待地想在明年初为我们在伦敦的众多团队成员在标志性的巴特西发电站开设新办公室。这是对这座令人难以置信的城市的致敬，也反映了我们对 Apple 在英国的未来的承诺。”

在最初的报道时，据说苹果在伦敦有八个办事处。巴特西发电站项目可以将所有八个合并为一个，容纳约 1400 名员工。

巴特西发电站的标志性四塔使其成为伦敦南岸的地标性建筑，包括在 60 年代的“神秘博士”中看到它。但在 80 年代，发电机不再正常运转，并且被废弃了几十年。

IT之家获悉，巴特西发电站将于 2022 年 10 月 14 日重新开放，作为零售、休闲和商业运营，拥有 100 多家商店、酒吧、餐馆和办公室。巴特西发电站地铁站于 2021 年开通，为北线地区提供服务，这意味着新设施距离伦敦市中心 15 分钟的车程。