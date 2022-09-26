在发布两周后，部分苹果 iOS 16 用户仍面临未解决的错误 Bug 和电池电量易耗尽问题

IT之家 9 月 26 日消息，今天是苹果面向公众发布 iOS 16 正式版两周的时间。除了个性化的锁屏、消息的重大变化和地图的新功能外，此次更新还出现了相当多的错误 Bug、性能问题、电池消耗等。

在 iOS 重大更新后，一些用户报告新更新存在问题是正常的，但此类报告通常会在发布后的几天内消退。今年情况有所不同，因为 iOS 16 几乎每天都有用户报告很多错误 Bug。

iOS 16 初始版本是适用于所有受支持 iPhone 的 iOS 16.0，而 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 还有首日 iOS 16.0.1 更新，解决了最新 iPhone 的一些问题。随后，苹果发布了 iOS 16.0.2，该版本解决了 iPhone 14 Pro 机型的相机抖动、烦人的复制和粘贴提示等问题。尽管有了 iOS 16.0.1 和 iOS 16.0.2 更新，但不少用户仍然面临几个未解决的错误 Bug：

Spotlight 搜索缓慢且有时无法正常工作

过度和异常的电池电量消耗

iPhone 14 Pro 的 CarPlay 问题，但也可能影响 iOS 16 的旧型号设备

更新后部分 iPhone 显示屏在低亮度下出现黑点闪烁

目前还没有 iOS 16.0.3 的迹象，因此目前尚不清楚苹果是否计划在下个月 iOS 16.1 发布之前再进行一次 iOS 16 更新。IT之家获悉，苹果目前正在与开发人员和公开测试版测试人员一起测试 iOS 16.1 Beta，但它可能要到 10 月才会发布，并且还有 iPadOS 16.1 和 macOS 13 Ventura 系统的到来。Apple 支持一直建议面临问题的客户重新启动他们的 iPhone，在最坏的情况下进行恢复操作，以期待解决他们的问题。