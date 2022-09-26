微软 Surface Duo 3 安卓折叠屏手机专利曝光：超越三星 Galaxy Z Fold 4 等单一折叠

IT之家 9 月 26 日消息，微软 Surface Duo 2 双屏手机已经问世一段时间了，它比 Duo 初代双屏手机有了显著的改进。微软将于今年 10 月为 Surface Pro 9 和 Surface Studio 3 举办 Surface 新品活动，但预计不会包括该公司的下一代 Android 双屏手机。

预计微软 Surface Duo 3 将在 2023 年发布。之前有报道称 Surface Duo 3 正在开发中。现在，微软一项新的专利申请曝光，进一步证明微软对加入不断增长的折叠屏手机市场非常感兴趣。

这项专利申请为“FOLDABLE DISPLAY DEVICE”，专注于折叠屏设备，表明该设计有望应用于 Surface Duo 3。该申请于 2021 年提交，并于今年早些时候发布，其中详细介绍了一款非常有想法的手持折叠屏手机。

当前的 Surface Duo 有两个屏幕，中间使用铰链，可以旋转。微软正在开发其继任者，据信它是一款单一屏幕手机。在这项专利申请中，微软讨论了一款可以从 0 到 360 度旋转的单个折叠屏面板。

IT之家获悉，微软专利申请中的图片显示，折叠屏手机可以在平板电脑和单手智能手机之间无缝切换。根据文件，该折叠屏手机的显示屏可以向内和向外弯曲。

这很有趣，因为三星等公司的手机仅支持第二个显示屏向内折叠。微软的想法允许 Surface Duo 3 向内和向外弯曲，迄今为止，Android 制造商还没有尝试过这种情形。

当然，申请专利并不一定意味着采用这种设计的 Surface Duo 3 即将发布。然而，这项专利可以让我们更好地了解微软公司的想法，并且有可能将类似的设计用于 Surface Duo 3 或未来的折叠屏设备。