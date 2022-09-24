经历暴力测试后，三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机被拆解

IT之家 9 月 24 日消息，本月初， JerryRigEverything 频道发布了三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机的暴力测试视频。Galaxy Z Flip4 在经历刀山火海后，虽然留下了不少划痕、开合出现问题并且屏幕被烫出了永久痕迹，但仍然没有关机。因此，三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机成功通过 JerryRigEverything 暴力测试。

不过，该博主为了探究暴力折叠三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机时出现的异响问题，对三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机进行了拆解。从视频中可以看出，该博主在用热风枪加热屏幕后，用手工刀将三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机的上半部分屏幕面板取了下来，并且此时画面显示正常。

此后，该博主用热风枪加热三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机背板，取下了手机后盖。三星 Galaxy Z Flip4 折叠屏手机支持无线充电功能，在拆除充电线圈后，就是该机的电池和屏蔽罩下的主板。该博主将扬声器、摄像头、指纹识别等组件全部拆下，并展示了该机的折叠铰链。由于该博主采用暴力拆除，最终并没有能够复原手机。

IT之家了解到，今年 8 月 10 日，三星发布了 Galaxy Z Fold4 / Flip4 折叠屏手机，这两款手机都搭载了骁龙 8+ Gen 1 芯片，并且支持 IPX8 级防水。