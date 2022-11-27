国产道格首款平板电脑 Doogee T10 发布，首发价 119.99 美元

IT之家 11 月 27 日消息，国产厂商道格在海外发布了 Doogee T10 平板电脑，首发价 119.99 美元（当前约 863 元人民币），已正式开售。

Doogee T10 搭载 10.1 英寸 1920 x 1200 像素的“全视野”IPS LCD 显示屏，具有 300 尼特亮度，有 TÜV 莱茵护眼认证。该机采用航空级铝制一体机身，厚度为 7.5 毫米，总重量为 430 克。

Doogee T10 搭载紫光展锐 T606 芯片，以及 8GB LPDDR4 内存，支持 5GB 虚拟内存。还有 128GB UFS 存储，可通过 microSD 扩展到 1TB。该机拥有 8300mAh 电池，支持 Type-C 口 18W 充电。

该机配备立体声双扬声器，倾向于主打多媒体影音方面。该平板电脑后置 1300 万像素主摄像头、500 万像素辅助摄像头和前置 800 万像素的自拍 AI 摄像头。

此外，该机支持双卡 LTE 连接和双频 Wi-Fi AC，拥有 Widevine L1 的认证，可从 Netflix 等流媒体服务中获得 1080p 视频播放，运行 Android 12 系统。

IT之家了解到，Doogee T10 平板电脑首发价 119.99 美元（当前约 863 元人民币），还可选购二合一键盘使用。