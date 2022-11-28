马斯克抨击 ESG（环境、社会和公司治理）评级：魔鬼！

11 月 28 日消息，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk ）最近在回应有关 ESG（环境、社会和公司治理）评级的推文时表示，ESG 是魔鬼。

今年 5 月份，标普 500 ESG 指数将特斯拉剔除。标普官方给出的原因是，特斯拉的 ESG 评分排名过低，不足以入选指数成分股。

这使得马斯克对 ESG 评级也偏向负面。

周日，小企业专家和顾问卡罗尔・罗斯（Carol Roth）在社交媒体推特上发帖称，“还记得…… 标普把特斯拉从 ESG 500 指数中移除，却留下了埃克森?”“ESG 是企业社会信用评级。这是一种控制资本的手段，让商业人士与这种模式保持一致，并最终控制你。”

马斯克以其特有的简短方式回应道：“ESG 是魔鬼。”

资料图 截自社交媒体

今年早些时候，特斯拉被从标普 500 ESG 指数中剔除。标普指数公司高级董事兼 ESG 指数主管玛格丽特・多恩（Margaret Dorn）在 5 月份的一篇博客文章中表示，特斯拉不再有资格被纳入标普 500 ESG 指数，因为特斯拉的标普 ESG 评分虽然与往常比较“相当稳定”，但在全球同行业公司中已经跌至倒数的 25%。

标普指数公司称，导致特斯拉 ESG 评级得分较低的因素包括企业缺乏“低碳能源和商业行为准则”。

多恩表示：“虽然特斯拉可能在推动燃油车退出市场方面发挥了作用，但从更广泛的 ESG 评级角度来看，其已经落后于同行。”