解密“宇宙最冷处”：中国空间站超冷柜完成首次自检将“开工”

IT之家 11 月 28 日消息，据中国科学报报道，日前，中国空间站梦天实验舱主要科学载荷之一 —— 超冷原子物理实验柜（以下简称超冷柜，CAPR）顺利完成首次自检，将开展相关平台任务。

超冷原子物理实验柜

据介绍，超冷柜其实是一个在空间站进行超冷原子物理实验的实验室。它利用激光冷却技术，将原子冷却到 pK（10-12，离绝对零度只有百亿分之一度）量级，并在此基础上开展超导机理、拓扑相变、基本标准模型检验等重大物理研究。

在空间站内建立一个超冷原子物理实验室的要求非常苛刻，除了相关指标较高外，还要解决体积、重量、功耗等资源方面的限制问题，并能满足载人航天的安全性、可靠性、可在轨维修等特殊要求。

据介绍，超冷柜的特色是获得“宇宙中最低的温度”、得到爱因斯坦 1925 年预言的第 5 种物质状态、利用这种宇宙中最冷的物质开展科学实验。2023 年 1 月至 2032 年 12 月，实验计划是量子模拟、量子新物态、基本物理理论检验，以及暗物质、希格斯模型检验等四大类。通过这些实验可以发现新的物理现象，检验基本物理定律，推动基础物理研究的进步。

IT之家了解到，梦天舱安排配置了包括超冷原子物理实验柜、高精度时频实验柜、高温材料科学实验柜、两相系统实验柜、流体物理实验柜、燃烧科学实验柜，还有在线维修装调柜等 8 个实验柜，梦天实验舱主要面向微重力基础物理、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧科学等方向开展相关的科学和应用研究。