神舟十五号航天员乘组名单公布，瞄准 11 月 29 日 23 时 08 分时分发射

IT之家 11 月 28 日消息，今天上午，空间站阶段飞行任务总指挥部，在酒泉卫星发射中心召开神舟十五号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。

据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间 11 月 29 日 23 时 08 分时分发射神舟十五号载人飞船。飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明、张陆组成，费俊龙担任指令长。

神舟十五号乘组在轨时间 6 个月，任务主要目的包括验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换。在轨期间将迎来天舟六号和神舟十六号乘组，计划明年 5 月返回东风着陆场。

按计划，神舟十五号载人飞船入轨后将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成“三舱三船”的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨。

IT之家曾报道，神舟十五号发射任务 11 月 27 日组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。

神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

11 月 21 日，神舟十五号载人飞船与长征二号 F 遥 15 运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机发射。随着转运完成，神舟十五号载人飞行任务正式进入到了最后的发射准备阶段。

神舟十五号飞船将会带新的 3 名航天员前往中国空间站，神舟十五号载人飞船发射后，将会对接在天和核心舱节点舱的前向对接口，也就是现在空间站组合体唯一一个空着的对接口。到那时，中国空间站将会形成“三大舱段”+“三艘飞船”的组合体。两艘神舟飞船同时在轨工作，这将是我国载人航天工程中的首次。而神舟十五号和神舟十四号两个乘组也将实现“太空会师”，共同完成首次航天员乘组的在轨轮换。在完成短暂的 5—10 天的同轨轮换之后，神舟十四号的乘组搭乘神舟十四号返回地面，神舟十五号乘组继续在轨执行飞行任务。