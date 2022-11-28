瑞典起诉微软和动视暴雪串通交易

IT之家 11 月 28 日消息，今年 1 月，微软 Xbox 宣布豪掷 687 亿美元（约 4898.31 亿元人民币）收购游戏巨头动视暴雪。由于牵涉甚远，索尼、玩家、监管机构等对此一直保持高度关注。

瑞典国有机构 Sjunde AP-Fonden 最近对参与收购案的两家提起诉讼，彭博社现放出了这份 205 页的投诉文件。简而言之，Sjunde AP-Fonden 称微软与动视暴雪勾结，“以低价”达成收购，并称该过程存在造假。

IT之家了解到，这份诉状主要关注于此次交易是如何达成的，以及动视暴雪在宣布收购前多次爆出性行为不端丑闻后，其 CEO 鲍比・科蒂克的相关条款如何。

Sjunde AP-Fonden 认为，微软和动视暴雪的合并是“为了操纵 / 利用这家陷入困境的游戏巨头的性骚扰危机，并保护其首席执行官”。

此外，它还进一步点名了动视暴雪董事会的每一位现任和前任成员，并指出 690 亿美元的价格是为了让两者之间达成低价交易，并让科蒂克至少在监管审查结束前能保住自己的职位。

该公司声称，微软与动视串通，以“低价”收购了这家大型游戏公司，并坚称这是一场骗局。动视发言人 Joe Christinat 表示“这对股东来说是一笔很好的交易。我们获得了 98% 的赞成票。董事会经过了一个公开且深入的投票过程，为员工、股东和球员做出了正确的决定。”微软则表示：“我们提议收购动视暴雪的谈判是合法和公平的。”

目前还不确定微软和动视暴雪的合并会以何种方式进行，也不确定诉讼的结果会如何。但如果交易成功，微软将成为美洲最大的游戏公司，同时也将成为世界上第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼。