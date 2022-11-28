法拉利 Vision GT 概念车亮相：搭载混动双涡轮增压 V6 发动机，仅可在《GT 赛车 7》游戏中体验

IT之家 11 月 28 日消息，在今日的《GT 赛车 7》世界系列赛 2022 年国家杯总决赛上，法拉利公布了一款专为该游戏设计的概念车型，名为 Vision Gran Turismo。

据介绍，该车型的外观主打复古未来风格，借鉴了 60 及 70 年代的 Prasing Horse 赛车样式，搭载双涡轮增压 V6 混动引擎，最大输出超过 1000 匹马力。

从官方公布设计图可以看到，该车采用封闭式的单座舱结构，拥有极低的离地高度，低扁的车身造型结合高耸的轮胎设计带来相当强烈的视觉冲击感。

在车辆尾部，我们也能看到与稍早推出的法拉利 499P 相似的尾翼设计，此外，车身上还选用了号码 75 来代表法拉利从 1947 年创立至今的历史。

内饰方面，该车采用单座舱结构，因此内部整体设计相当简约，并且搭载赛车专用的多功能方向盘，配备数字显示屏和仪表板，将车辆的信息直接显示在方向盘中。

该车在前后轴分别搭载三个电动机，最大综效输出达到 1030 匹马力，搭配 8 速双离合变速箱，0-100km / h 加速时间控制在 2 秒内，0-200km / h 加速则控制在 5 秒内，最高时速超过 350km / h。

IT之家了解到，法拉利 Vision GT 概念车将于 12 月 23 日在《GT 赛车 7》游戏中推出，另外全尺寸原型车也将在法拉利博物馆展出，展出时间截止 2023 年 3 月。

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