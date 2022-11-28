腾讯与蔚来宣布达成深度合作，打造智能驾驶地图、车载服务平台等

IT之家 11 月 28 日消息，蔚来与腾讯今日在深圳签署战略合作协议，此次签约将促进双方资源高效整合，在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。

智能驾驶地图

据腾讯官方称，将围绕标准地图、车道级地图与高精地图“三图合一”的地图数据体系，帮助蔚来实现标准导航与高精导航无缝融合的人车共驾创新体验。

当车辆处于人工驾驶、辅助驾驶和智能驾驶等不同模式下，地图可以自动匹配当下场景最适合的地图导航形态。

比如，人工驾驶时，这张图将提供车道级的精准指引和超视距的上帝视角，让司机对路线一目了然。

再比如，智能驾驶时，除了为车辆提供实时、鲜活的高精度地图数据，地图还能让用户实时掌握车辆的智能驾驶系统正在做什么、做了怎样的决策规划，让出行变得更安心。

自动驾驶云

腾讯将提供云计算能力，为自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练提供算力，并支持多种计算引擎，助力蔚来进一步释放数据价值，加速自动驾驶研发落地。

腾讯云可支持在万亿文件规模下，100W QPS 的访问效率，帮助算法开发 TCO（总体拥有成本）显著下降，将能全面满足蔚来 EB 级规模的自动驾驶数据存储对于性能、成本、安全、开放的需求。

此外，依托腾讯丰富的数字内容生态和座舱云服务，腾讯与蔚来还将合力打造端云一体化的车载服务平台，并拓展更丰富的场景化用户服务和蔚来社区生态。

IT之家了解到，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：

蔚来致力于打造以车为起点的社区。腾讯是蔚来重要的合作伙伴，在包括云、图等能力在内的广泛数字化领域处于行业领先地位。此次战略合作的签约，将促进双方资源高效整合，在智能座舱应用、自动驾驶等核心技术领域深度合作，为用户提供超越期待的产品体验。

腾讯公司总裁刘炽平表示：