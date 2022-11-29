Win11 学院：在微软 Windows 11 中如何启用摄像头隐私指示器

IT之家 11 月 29 日消息，大多数内置网络摄像头的 Windows 笔记本和桌面设备都配有专用的 LED 指示灯，以便于让你直观地知道相机是否处于启用状态。不过并非所有设备都提供了这种专门的 LED 指示灯，微软为了改善隐私保护已经在 Win11 系统中内置了这样一个通知，告诉用户摄像头是处于开启还是关闭状态。

IT之家了解到，从上面的 GIF 动图中可以看出，在启用 / 关闭摄像头的时候用户都会在任务栏通知区域收到一条通知。而如果你想要了解具体有哪些应用使用了网络摄像头，需要进入设置 > 隐私和安全 > 摄像头 > 最近的活动来看看报告。

那么如何在 Win11 系统中实现这种相机通知呢？操作步骤如下：

1. 按下 Win + R，输入 regedit 以启动 Windows 注册表编辑器。你也可以使用 Windows 搜索或任何其它方法进入。

2. 进入注册表编辑器之后，将“ComputerHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OEM\Device\Capture”粘贴到地址栏。该命令将让你找到必要的注册表键。

3. 找到 NoPhysicalCameraLED 值。如果没有这样的值，点击编辑 > 新建 > DWORD，并将新值重命名为 NoPhysicalCameraLED。这是 Windows 注册表编辑器中负责相机隐私通知的值。

4. 打开该值并将其值数据从 0（默认）改为 1。

5. 重新启动您的计算机。

将 NoPhysicalCameraLED 值从 0 改为 1，会使你的电脑认为它没有摄像头开启场景的物理指示器，迫使操作系统在有东西进入内置或外部摄像头时显示 "摄像头开启" 和 "摄像头关闭" 通知。请注意，改变数值并不影响物理的 LED 指示灯。