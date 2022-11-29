Win11 Dev 预览版 25252 发布：提供新的任务栏搜索样式

在这个版本中，我们将继续尝试对任务栏上的搜索方式进行不同的处理。我们很高兴能从你的反馈中了解到这一点，所以如果你在你的电脑上看到不同的处理方式，请通过反馈中心告诉我们你的想法。获得这种体验的内部人员将能够在设置 > 个性化 > 任务栏 > 任务栏项目下改变任务栏上的搜索处理方式。