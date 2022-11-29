微软发布 Win11 Beta 22623.1020 版本 (KB5020035) ，支持新的讲述人盲文显示功能

IT之家 11 月 29 日消息，微软今天向 Beta 频道发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22621.1020 和 Build 22623.1020 (KB5020035) 版本更新。

Build 22623.1020 = 默认开启新功能。

Build 22621.1020 = 默认关闭新功能。

IT之家提醒：之前 Build 22622 版本将自动转到 Build 22623，而且安装 Build 22621.xxxx 版本的用户也可以选择安装功能更新并升到另一个版本（Build 22623.xxx）。此方法仅用于 Beta 频道，并不表示最终功能推出的任何更改或计划。

微软宣布，Win11 的讲述人支持新的盲文显示和新的盲文输入 / 输出。我们支持的一些新型盲文显示器包括：APH Chameleon、APH Mantis Q40、NLS 电子阅读器等等。详情请参阅微软官方文档以了解更多信息。

先决条件：

如果已按照以下步骤安装，则必须删除讲述人当前启用的盲文支持功能：

打开设置。

转到应用程序 > 可选功能 > 已安装的功能。

搜索辅助功能 - 盲文支持。

展开辅助功能 - 盲文支持并卸载该功能。

然后可通过以下步骤安装新的讲述人盲文支持功能：

前往“设置”>“辅助功能”>“讲述人”>“盲文”。

选择更多按钮。

选择下载并安装盲文按钮，从此新窗口下载盲文。

安装盲文后，重新启动计算机并返回设置 > 辅助功能 > 讲述人 > 盲文。

除此之外，新版本就只有一些 Bug 修复性内容。

Build 22623.1020 中的修复内容

[通用性内容]

拼写词典换用了一种中性语言的词库，并可在所有使用相同 Windows 帐户（Microsoft 帐户和 AAD）的设备之间进行同步，用户可以通过 “设置”>“帐户”>“Windows 备份”>“记住我的偏好”>“语言偏好”来切换此功能。

[任务栏和系统托盘]

修复了先前 Beta 频道中经常会出现的系统托盘相关的的 explorer.exe 崩溃问题。这一问题也被认为是进入安全模式时遇到 explorer.exe 崩溃的原因。

修正了在最新的系统托盘更改后导致某些第三方应用程序图标在系统托盘中无响应的问题。

在切换明暗模式后，系统托盘中的 Windows Update 图标看起来不再显得像素化。

[Windowing]

如果您有两个显示器，那么任务视图中的桌面列表将不再出现在任务视图的中间。

[任务管理器]

当任务管理器的宽度足以将其内联展开时，将打开的导航窗格按钮移动到标题栏下方。这样做解决了用户无法将任务管理器从导航窗上方标题栏中的区域拖动导航窗展开的问题。

Delete 删除键现可以在搜索框中使用了。

针对 Build 22621.1020 和 Build 22623.1020 的修复

将 Windows Spotlight 与个性化页面上的主题进行组合，从而使用户更轻松地找到并打开 Windows Spotlight 功能。

现已支持显示所有 Microsoft OneDrive 订阅的全部存储容量。你可以在“设置”的“帐户”页面上看到总存储空间。

在“设置”应用的“系统”页面上为 Microsoft OneDrive 订阅者提供了提醒。希望会在存储空间快满时进行提醒。如果需要，您还可以购买额外的存储空间。

添加了组织消息功能。得益于此，第三方公司向其员工提供内容便不再需要使用 Windows 默认行为。

修复了影响“设置”应用的协议激活的问题。该问题导致用户无法打开“帐户”下级页面。

解决了影响某些应用程序的问题。当用户使用键盘快捷键更改日语输入法编辑器 (IME) 的输入模式时会导致这种情况的出现。

修复了影响 CNO 或虚拟计算机对象 (VCO) 的问题，这一问题会导致密码重置失败。报错信息则显示“重置 AD 密码时出错……// 0x80070005”。

修复了可能导致某些应用程序无响应的问题。这个问题主要发生在打开“打开文件”对话框时。

修复了打开文件时有时会影响文件资源管理器的问题。这个问题会导致 CPU 使用率莫名很高。

修复了影响 Microsoft Defender for Endpoint 的问题。自动查杀影响了实时查杀的正常使用。

修复了影响分布式组件对象模型 (DCOM) 身份验证强化的问题。微软会自动将来自 DCOM 客户端的所有非匿名激活请求的身份验证级别提高到 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY。据介绍，如果身份验证级别低于数据包完整性，就会发生这种情况。

修复了一个影响使用 Listen To 功能到扬声器的麦克风流问题。主要表现为重启设备后的麦克风没有反应。

修复了一个导致文件资源管理器停止工作的问题。当您关闭右键菜单和菜单项时，就会发生这种情况。

已知的问题

[一般性内容]

微软正在调查有关音频停止工作的问题反馈。

[任务栏和系统托盘]

在桌面姿势和平板电脑姿势之间转换时，任务栏有时会闪烁。

在桌面姿势和平板电脑姿势之间切换时，任务栏过渡到触摸优化版本的时间比预期的要长。

[任务管理器]