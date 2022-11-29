欢聚集团 2022 年第三季度净盈利 7694 万美元，净利率 13.1%

11 月 29 日消息，欢聚集团发布 2022 年第三季度财报。第三季度，欢聚实现营收 5.867 亿美元，BIGO 营收 4.833 亿美元。

不考虑已剥离的 YY Live 业务，在非美国通用会计准则下，第三季度，欢聚集团净盈利 7694 万美元，净利率 13.1%；BIGO 板块净盈利 8410 万美元，净利率 17.4%。

2022 年第三季度财务摘要：

・第三季度净收入 5.867 亿美元；

・非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净利润为 7694 万美元，2021 年同期净利润为 3514 万美元。非美国通用会计准则下，净利润率为 13.1%，2021 年同期净利润率为 5.4%；

・截至第三季度末，在非美国通用会计准则下，BIGO 板块 2022 年前三季度累计实现净盈利 2.304 亿美元，2021 年同期为 7850 万美元，同比增长 193.3%。Bigo Live 平均移动端月活跃用户同比增长 14.2% 至 3540 万，2021 年同期为 3100 万；

・截至 2022 年 9 月 30 日，欢聚集团拥有现金及现金等价物、限制性现金及现金等价物、限制性短期存款和短期存款及短期投资 42.767 亿美元。2022 年第三季度录得正向运营净现金流达 1.171 亿美元。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示，尽管面临来自全球宏观环境的诸多挑战，欢聚集团通过前瞻的战略规划和良好的执行力，实现了盈利的持续提升；通过聚焦产品互动社交功能的迭代和本土内容生态的耕耘，实现了产品增长效率的提高。未来，欢聚将持续提升企业抗击风险的韧性，专注长期产品战略，推动全球用户社区和业务长期增长。