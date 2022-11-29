小米 13 / Pro 系列官宣搭载第二代骁龙 8：骁龙有史以来最好性能表现

IT之家 11 月 29 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军本月中旬宣布小米新旗舰率先搭载第二代骁龙 8 移动平台，但并未公布具体的产品型号。如今，随着小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会定档，小米官方正式宣布，小米 13 系列搭载第二代骁龙 8。

小米表示，全新第二代骁龙 8 CPU 多核性能提升 37%，GPU 性能提升 42%，是骁龙有史以来最好的性能表现。

作为高通骁龙最新旗舰处理器，第二代骁龙 8 移动平台采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。

IT之家了解到，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 1 日晚七点举行。届时，小米 13 和 小米 13 Pro 双尺寸旗舰手机将正式亮相。

从官方海报来看，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；Pro 版本则为双曲面屏。其中，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%，采用居中打孔屏幕。

据雷军透露，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。此外，小米 13 全系标配 IP68，这也是防尘防水等级标准的最高级别。