原文标题：《马斯克特斯拉内部邮件火了：痛恨开会，少说黑话》

马斯克给员工的一封内部邮件火了。

鼓励员工拒绝开会、公司规定不合理可以不遵守…… 俨然一个为员工着想的好老板。

一开始人们还奇怪马斯克的画风怎么变这么快，后来才发现原来这是他 6 年前写的。

对象也不是推特员工，而是特斯拉。

最近这封邮件由博主 Alex 曝光并梳理后，在网上引发网友激烈讨论。

许多苦开会久矣的网友们纷纷表示强烈支持。

甚至马斯克本人也亲自回复说：

总结得好。

六年前就很烦开大会

正如我们刚才提到的，这封邮件发出的时间是 2016 年。

当时，特斯拉创下了有史以来破纪录的销售量 —— 第三季度交付了 2.45 万辆汽车。

这也就是这封邮件的发出背景了，马斯克也对特斯拉员工表达了感激之情。

但邮件更大的亮点，在于后半部分“Btw”（顺便提一句）里的建议。

这些建议整体来看，矛头均指向一件事 —— 开会，Alex 将它们归结为了 6 大点。

咱们一同来品一品。

1、不要开大会

开大型会议会浪费宝贵的时间和精力。

在大型会议上不会鼓励你进行辩论，因此人们会变得更谨慎，也没有足够的时间让每个人发光发热。

除非大型会议能给每个人带来价值，否则不要安排开大会。

2、若是做不出贡献就离开会议

如果一个会议不需要你发表意见、提供价值、做出决定，那么你的存在毫无价值。

离开会议不代表没有礼貌，但浪费别人的时间却是不礼貌的。

3、忘掉“指挥链”（chain of command）

有问题直接跟同事沟通，而不是非得经过主管和经理。

能做到快速沟通的人就能快速做出决策，而快速决策就意味着竞争优势。

4、思路要清晰，而不是耍聪明

避免毫无意义的词汇和专业术语（不要说黑话），这样只会降低交流的效率。

在用词过程中尽量选择简洁、直奔主题、容易理解的，而不是那种听着挺“聪明”，但实则晦涩难懂，要保证有效性。

5、不要频繁开会

频繁开会只会浪费大家的时间。

会议是用来合作、正面直击问题，并且解决紧急问题。

一旦问题被解决了，那么频繁开会就没有任何意义。

其实不开会就能解决大部分的问题，例如通过发短信、发邮件等。

如果没有必要，不要打断团队的工作流程。

6、善用常识

如果公司的规定不合理、没法促进进步、不适用于你个人，那就不要盲目服从。

不要循规蹈矩，要遵从（工作）原则。

马斯克是否一直在坚持？

其实，“拒绝开大会”一直是马斯克坚信的管理模式。

2009 年特斯拉还处于起步时期，马斯克在接受 GQ 采访时就曾表示：开会是人们不工作的时候才会做的事。

而现在，他也把这一追求效率的作风从特斯拉带到了推特。

在马斯克入驻推特给员工发的第一封邮件中，他就明确规定了：

禁止远程办公，每周至少在办公室工作 40 小时。

在后来临时召集的一次全员会议中，马斯克甚至警告员工，要做好每周工作 80 小时的准备。

其他措施还包括：取消推特每月一次的“全公司休息日”、代码审查不合格的员工直接开除等等。

不仅对员工如此，他自己也是以身作则。

在最近的巴伦投资大会上，马斯克宣称自己目前每周 120 小时的工作量。

一周 7 天的安排就是睡觉，醒来，工作，睡觉，醒来，工作，有点回到当时睡在特斯拉工厂地板的感觉。

对于这种硬核的管理方式，网友们的看法也是褒贬不一。

有苦开会久矣的网友表示强烈支持：

希望自己的前主管能学一学！本来 5 分钟邮件交流的事，非要开 2 小时的会。

有人甚至表示，让竞争对手读到这封邮件内容，是在泄漏马斯克的管理技巧。

但持反对意见的网友则表示，这种方法适用于特斯拉和 SpaceX，但不一定适用于推特。

不过不管评价如何，特斯拉的发展或许在某种程度上证实了马斯克管理模式的成功：

据华尔街预计，特斯拉第四季度将交付约 43.8 万辆汽车，高于 2022 年第三季度的 34.383 万辆和 2021 年第四季度的 30.86 万辆。

如果这一数字是真的，这也将和 6 年前邮件里的话不谋而合：这又是一个创纪录的销售量。

参考链接：

[1]https://twitter.com/alex_avoigt/status/1596182210159456256

[2]https://www.barrons.com/articles/elon-musk-has-great-news-for-tesla-investors-he-has-advice-for-managers-too-51669572195

[3]https://www.gq.com/story/elon-musk-paypal-solar-power-electric-cars-space-travel

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：金磊 羿阁