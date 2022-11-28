数据显示：特斯拉电动皮卡 Cybertruck 预订者中，44% 期望双电机全轮驱动版

11 月 28 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2019 年 11 月 22 日推出的造型别具一格、性能强劲的电动皮卡 Cybertruck，订单仍在持续增加，追踪机构的数据显示预订量已经超过了 160 万辆。

而追踪机构的数据还显示，在目前已预订特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的用户中，有 44% 表示他们对双电机全轮驱动续航版有兴趣，41% 的预订者则是对三电机全轮驱动版有兴趣。

余下 15% 的预订者中，7% 预订的是单电机后轮驱动版，余下 7.9% 是期望四电机版本，但特斯拉在三年前发布时，并没有提供这一版本。

在三年前推出电动皮卡 Cybertruck 时，特斯拉是宣布有三个版本，单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版。

同特斯拉目前在销售的其他电动汽车一样，电动皮卡 Cybertruck 之间的不同版本，在续航里程、加速时间、售价等方面，也有区别。

续航里程方面，单电机后轮驱动版为 250 英里（402 公里）、双电机全轮驱动版为 300 英里（482.8 公里）、三电机全轮驱动版则达到了 500 英里（804.7 公里）；加速时间方面，单电机后轮驱动版从 0 加速到 60 英里（96.6 公里）所需的时间未 6.5 秒，双电机全轮驱动版为 4.5 秒，3 电机全轮驱动版则缩减到了 2.9 秒。