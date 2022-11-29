雷军：小米 13 系列是新一代性能王者，旗下旗舰机型续航之王

IT之家 11 月 29 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 1 日晚七点举行，刚刚雷军发长文介绍了新机的一些核心配置，一起来看一下。

雷军称，小米 13 系列是新一代性能王者。小米 13 全系搭载第二代骁龙 8 处理器，还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存。这是性能三大件的集中爆发，更带来性能和体验的全面暴涨。

第二代骁龙 8，这是骁龙有史以来性能最强的芯片，也是最近三代以来能效最好的芯片。基于台积电 4nm 工艺打造，CPU 部分采用 1+4+3 架构。全新 X3 超大核，频率高达 3.19GHz，峰值动力，性能提升 17%。性能核心采用 A715+A710 融合架构，频率提升至 2.8GHz，保留 64/32bit 兼容性。小核 A510 则代表了后台和续航能力，性能提升 12%，新增了 64/32bit 兼容性。CPU 多核性能相比上一代提升 37%，Geekbench 5 多核测试结果与 A16 相当。GPU 性能称王，全新 Adreno GPU 性能爆涨 42%，甚至比 A16 还要强 25%。更关键的是，性能的提升不以功耗的增加为代价。第二代骁龙 8 在性能达到上一代峰值时，仅需要约一半的功耗。这使得在游戏负载下，Xiaomi 13 的整机温度明显领先于 iPhone，并且帧率更稳定。

小米 13 全系标配的还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存。Xiaomi 13 内存带宽达到桌面级芯片的水平，能更好地处理连拍、高清视频录制等高数据吞吐应用。UFS 4.0 则可带来最高 3.5GB / s 的顺序读取能力，相比 UFS 3.1 提升一倍。UFS 4.0 还全面搭载 FBO 存储焕新技术，使闪存常用常新。

雷军称，在内部测试中，小米 13 在如此一款黄金尺寸手机上，获得了惊人的续航能力。依据小米 DOU 续航测试模型，Xiaomi 13 高达 1.37 天，成为历史上小米旗舰机的续航之王。

从官方海报来看，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；Pro 版本则为双曲面屏。其中，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%，采用居中打孔屏幕。

据雷军透露，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。此外，小米 13 全系标配 IP68，这也是防尘防水等级标准的最高级别。