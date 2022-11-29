三星公布新款“GDDR6W”显存，带宽和容量翻倍

IT之家 11 月 29 日消息，据 TechPowerUp 消息，三星今天公布了基于 FOWLP 技术开发的“GDDR6W”显存，显著提升带宽和容量。

三星官方表示，高性能、大容量和高带宽内存解决方案正在帮助虚拟领域更接近现实。为满足这一不断增长的市场需求，三星电子开发了业界首款下一代图形 DRAM 技术 —— GDDR6W (x64)。

三星表示，自发布以来，GDDR6 已经有了显着的改进。去年 7 月，三星开发了 24 Gbps GDDR6 型号。GDDR6W 使带宽（性能）和容量翻倍，同时保持与 GDDR6 相同的大小。

如上图所示，由于在相同尺寸的封装中可以搭载两倍的内存芯片，图形 DRAM 容量实现从 16Gb 增加到 32Gb，带宽和 I / O 数量从 32 增加到 64。

FOWLP 技术直接将内存芯片安装在硅晶圆上，而不是 PCB。在此过程中，三星应用了 RDL 技术，从而实现更精细的布线图案。此外，由于不涉及 PCB，因此减少了封装的厚度并改善了散热。

基于 FOWLP 的 GDDR6W 的高度为 0.7 毫米，比之前高度为 1.1 毫米的封装薄 36%。尽管芯片是多层的，但它仍然提供与现有 GDDR6 相同的热特性和性能。然而，与 GDDR6 不同的是，由于每个封装的 I / O 翻倍，基于 FOWLP 的 GDDR6W 的带宽可以翻倍。

性能方面，GDDR6W 在 512 个系统级 I / O 和每个引脚 22Gpbs 的传输速率下，可以产生 1.4TB / s 的带宽。

三星电子在今年第二季度完成了 GDDR6W 产品的 JEDEC 标准化，还将通过与 GPU 合作伙伴的合作，将 GDDR6W 的应用扩展到笔记本电脑等小型设备以及用于 AI 和 HPC 应用的新型高性能加速器。