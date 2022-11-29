照片中常见的噪点类型及成因，以及降噪方法

本期教程分享一下噪点的知识，噪点就是照片中本不该出现的干扰元素，数量过高的噪点很可能会毁掉一张照片。数码相机的噪点主要是感光元件在处理光信号时，产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，经常由电子干扰产生，使图像看起来就像布满细小的粗糙颗粒或彩色小点。

虽然都是噪点，但噪点也可以分为好几类，他们的形成原因不同，噪点的模样也不同，只有了解了这些，才能拍出画质更好的照片，降噪时也能有据可依。

噪点的形成原因

数码相机的成像原理导致照片必然会有噪点，在光线充足时，有效光信号占比更高，噪点几乎不可见，在暗光环境下，信噪比降低，噪点就显现出来了。

一般相机的感光度是固定值，升高相机的观光度 iso，实际上是将原来的电子信号强行放大，升使用高感光度噪点也会被放大，信噪比下降，噪点增多。

慢门摄影中，长达几十秒的快门时间，相机 CMOS 温度升高，长曝光也会出现噪点，但这种噪点的位置往往是固定的。

噪点的分类

从位置上看，可以分为随机噪点和固定噪点，随机噪点的会在任意的位置出现，固定噪点一般是长曝光产生，位置也是固定的。

从颜色上看，可以分为明度噪点和彩色噪点，明度噪点是灰色的颗粒点，彩色噪点往往是红绿色的小点。两种噪点会让照片的清晰度下降，色彩纯度也会受到干扰。

常见的降噪方法汇总

第一种是机内降噪，打开相机的“高 iso 降噪”和“长曝光降噪”开关，拍摄完一张照片，相机就会花一定时间处理降噪，比较耗时，因此很少有摄影师使用这两个功能。

第二种是 ps 降噪，比如 ACR / LR 里的“细节”面板，就提供了降噪功能，可以针对明度噪点和彩色噪点分别降噪；ps 滤镜中的“减少杂色”功能也非常相似，可以针对明度噪点和彩色噪点分别降噪。降噪时还可以恢复细节。

第三种是插件降噪，一些外挂摄影插件，可以安装在 ps 的外挂滤镜中，使用们进行降噪。Nik Dfine、Noiseware、Topaz Denoise 都是不错的降噪插件，界面均提供了更为精细的手动选项。

第四种是暗场降噪，常用在星空摄影中的长曝光固定噪点当中，保持参数不变，盖上镜头盖拍摄一张照片，就会得到一张纯黑的只有噪点的图片，再使用“减去”混合模式。

第五种是堆栈降噪，前期拍摄多张照片，后期通过计算进行无损降噪，仅适用于随机噪点。可以看公众号的这篇文章：噪点太多？ps 堆栈降噪教程及原理，摄影师都在用的无损降噪技能！

锐化与柔化

降噪与锐化相辅相成，降噪减少噪点，势必会损失细节。锐化可以加深照片的细节。

在 ps 的降噪工具中，往往都提供了保留细节的选项，如 ACR 细节面板里，“细节”滑块是用来恢复因降噪而损失的细节的，向右滑动能恢复更多细节。“对比”可以保留照片的对比度，数值是 0 时，只要 2 个像素之间有明暗变化，ACR 就会认为这是噪点并降噪。当滑块为 100 时，2 个像素间的对比度即便再大也不被认为是噪点，此时就是完全不降噪。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张