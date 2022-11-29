索尼发布便携式动作捕捉设备 Mocopi：仅需 6 个传感器和手机，售价 49500 日元

IT之家 11 月 29 日消息，索尼发布了一款便携式人物动作捕捉设备 mocopi，这是一套相当简易的动作捕捉系统，使用者仅需穿戴 6 个传感器并与手机连接，即可结合虚拟形象打造动态虚拟形象短片。

mocopi 由 6 个传感器组成，分别记录头、左右手腕、腰部与左右脚踝动作，再通过手机连接到 3D 虚拟形象的骨架，不需要其他任何设备即可进行动作捕捉。

此外，mocopi 不光可进行快速的虚拟人物创作，也可以把人物动作信息输出到外部 3D 动画软件进行二次创作。索尼提供了一套 mocopi Receiver Plugin，可将动捕数据实时输出到 Unity、MotionBuilder 、 VMC 虚拟动作捕捉、 VR Chat 等外部软件，应用也可以录制语音并使虚拟人物的脸部也做出对应的表情。

IT之家了解到，mocopi 的手机应用目前主要提供给索尼旗下 Xperia 1 与 Xperia 5 系列机型与苹果 iPhone 机型使用，后续将会陆续增加支持的机型。每个 mocopi 传感器重量约 8 克，一次充电最多可使用 10 小时，支持 IPX5 / IPX8 防水与 IP6X 防尘，能在雨中使用，预定于 2023 年 1 月下旬发售，售价 49500 日元（当前约 2579 元人民币）。