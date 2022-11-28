微软索尼合作伙伴计划 (PEP) 第二期招募开启：微软 AI / IoT + 索尼智能图像传感技术

IT之家 11 月 28 日消息，据索尼中国发布，微软索尼合作伙伴赋能计划 (PEP) 第二期招募开启，将于 12 月 8 日在上海举办 PEP 宣讲会，基于合作企业的创想，通过微软的 AI 及 IoT + 索尼的智能图像传感技术，及双方全球的资源网络将帮助打造出行业领先的创新技术解决方案，包括计算机视觉和视频分析领域的创新解决方案。

在第一期招募中，微软实验室和索尼从众多报名项目中共同遴选出汉朔科技、长观科技、翼时科技三家企业，为他们进行联合技术赋能，并成功推进 PoC （概念验证）落地。

在第二期项目中，只要参与的公司具有视觉传感器与云服务集成的应用场景，并拥有自主或外包的技术开发团队，不论公司规模和行业限制，都可报名加入 PEP 计划。

IT之家了解到，2021 年 11 月，微软与索尼半导体科技宣布发起合作伙伴支持计划（Partner Enablement Program），鼓励具备资质的中国本土独立软件供应商（ISV），以及系统集成商（SI）合作伙伴基于商业 AI 摄像头解决方案（AI camera-driven solutions）进行创新。该解决方案将全球首款具有 AI 处理功能的图像传感器 —— 索尼 IMX500 智能视觉传感器 —— 与微软智能云的 AI 能力相结合，实现边缘人工智能处理。在此之前，微软也与索尼在中国发起了联合创新实验室（Co-Innovation Labs），为计算机视觉和视频分析领域的合作伙伴和企业客户提供构建、开发、原型和测试解决方案所需的支持与服务。