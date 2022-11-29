消息称苹果 iPhone 15 Pro 将搭载索尼新一代传感器，将拥有更高的成像质量

IT之家 11 月 29 日消息，据日经新闻报道，苹果 2023 年将推出的 iPhone 15 Pro 系列机型将配备索尼最新的、最先进的图像传感器，可带来更好的成像质量和更高的动态范围。日经表示，即使在强逆光环境下，它也能很好地拍摄人脸细节。

消息人士称，索尼半导体解决方案已经开发出了新的图像传感器，并将在其长崎工厂生产，以向苹果和其他智能手机制造商供货。

据介绍，索尼先进传感器与目前的传感器相比几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一番，因此能够捕捉到更多的光线，避免极端情况下出现过曝或曝光不足的情况。

这带来的一个好处是，当背景光线明亮时，例如在大晴天，你就可以更好地拍摄人像画面。据称，索尼通过一种新的半导体架构实现了这一点，该架构旨在将光电二极管和晶体管置于不同的基底层，从而形成了一个更高密度的层。

值得一提的是，消息人士也不清楚是否所有的“iPhone 15”系列机型都将用上这项新的传感器技术，还是说按照当前的差异化策略将其限制高端的“iPhone 15 Pro”系列机型上。

除此之外，还有传言称 iPhone 15 Pro 将拥有 iPhone 15 基础款机型所没有的几项独占功能，包括 A17 芯片、高速 USB-C 接口、更多 RAM，以及升级的长焦 / 变焦镜头。

消息人士称，苹果正在研发一种潜望式长焦镜头，它将大大改善 iPhone 15 Pro 的光学变焦能力，光学变焦可达到 10 倍，与市场上的一些旗舰安卓智能手机持平。

值得一提的是，日经所描述的新索尼传感器可能是一颗广角摄像头，毕竟苹果一般会将其广角镜头设置为 iPhone 的主摄像头。

IT之家了解到，苹果在今年的 iPhone 14 基础款上升级了后置主摄（12MP 1.9 µm），而在 iPhone 14 Pro / Max 上引入了更优秀的前置摄像头，同时后置摄像头分辨率也进行了升级（48MP 等效 1.22 µm，12MP 等效 2.44 µm），但并没有粉丝们期待的大底 CMOS。