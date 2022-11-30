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兼容 MagSafe，配件厂商 UAG 推带脚架的 Lucent 移动电源

2022/11/30 7:05:35 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 30 日消息，配件厂商 Urban Armor Gear（UAG）近日推出了全新的 iPhone 配件-- Lucent Power Battery with Kickstand。这是一款带脚架、兼容 MagSafe 的移动电源，在给 iPhone 充电的时候能够让你更轻松地观看电影。

IT之家了解到，这是 UAG 公司首次涉足 MagSafe 配件产品。对于这款新品，公司介绍到：“多功能的内置铝制脚架有多种观看模式和用途。在竖屏下非常适合进行在线聊天，而在横屏下非常适合观看电影”。

Lucent Power Battery with Kickstand 规格如下：

  • 兼容 MagSafe（适用于 iPhone 12、13 和 14、任何支持 MagSafe 的外壳）

  • 4000 mAh 的电池容量

  • 电池状态 LED 指示灯

  • 聚碳酸酯结构，具有柔软的触感

  • 通过 USB-C 充电

  • 内置铝制脚架，可在纵向或横向托起 iPhone

  • 终身有限保修

  • 价格：59.95 美元

Lucent Power Battery with Kickstand 有 black、marshmallow、orchid、deep ocean 四种颜色。目前已经在 UAG 官网上架开售。

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关键词：配件

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