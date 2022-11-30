推特新老板马斯克抵制“苹果税”迎来盟友：获 Spotify、Epic Games CEO 声援

11 月 30 日消息，美国当地时间周一，推特新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）连发多条推文向苹果公司宣战，谴责后者应用商店收取的所谓“苹果税”。马斯克此举得到音乐流媒体巨头 Spotify 和游戏开发商 Epic Games 首席执行官的鼎力支持。

在这些推文中，马斯克批评了苹果犯下的“三大罪行”，包括：

1）停止在推特上投放广告； 2）威胁要将推特从苹果应用商店中下架； 3）通过应用商店向软件开发商收取最高达 30% 的应用内购买佣金（也被称为苹果税）。

同时，马斯克还在推文中发布了一条表情包，暗示他宁愿与苹果“开战”，也不会支付“苹果税”。

自上个月收购推特以来，马斯克公布了向在该平台上进行验证的用户每月收取 8 美元费用的计划，以提高其盈利能力并避免破产。显然，苹果从中收取 30% 提成将对马斯克的这些计划造成很大影响。

马斯克挑战“苹果税”的举动赢得了许多开发商和科技公司首席执行官的支持。Spotify 此前曾在欧洲就此提交过反垄断投诉，Epic Games 也曾于 2020 年在美国起诉苹果。

Epic Games 首席执行官蒂姆・斯威尼（Tim Sweeney）在推特上称，苹果“对全世界的自由构成了威胁”。Epic Games 推出了自己的支付系统以绕过苹果税，因此而被从应用商店中下架，并于 2020 年以反垄断为由起诉了苹果。但法官 2021 年做出的裁决似乎有利于苹果，Epic Games 已提出上诉。

斯威尼继续写道：“苹果几乎非法垄断了应用的分发，他们利用这种垄断来控制美国的言论。”他还在后续推文中称，苹果已经在应用商店屏蔽了《堡垒之夜》。他质问道：“他们会对推特、Spotify、Facebook 还是奈飞使用核武器吗？这种腐朽的架构会在什么时候倒塌？”

本月早些时候，Epic Games 已经向一个由三名法官组成的美国联邦上诉委员会提出申诉，希望推翻下级法院反垄断裁决的部分内容，该裁决在很大程度上有利于苹果及其应用商店支付业务。

Spotify 首席执行官丹尼尔・埃克（Daniel Ek）也在悄悄支持马斯克，转发了后者批评苹果的推文。在 Spotify 于 2019 年对苹果提起反垄断诉讼后，欧盟委员会始终在调查苹果，包括其针对应用开发商的规则是否违反了相关规则。如果苹果被判违反欧盟反垄断法，将面临高达其全球营业额 10% 的罚款。

苹果曾表示，该公司获得的佣金收入有助于为应用审查提供资金，以确保消费者不会接触欺诈性、色情或侵犯隐私的应用。

对此，Spotify 首席执行官丹尼尔・埃克上个月在推特上写道：“苹果继续让竞争对手处于劣势，其影响是巨大的，无论是对于消费者、应用开发商、创作者还是出版商来说都是如此。如果政策制定者不采取行动，一切都不会改变。”

当时正在收购推特的马斯克在回复埃克的帖子时也写道，他对此表示担忧。

投资分析公司 Finimize 的分析师卢克・萨达兹（Luke Suddards）表示：“苹果威胁要将推特从其应用商店下架，这是‘一场危险的游戏’，可能引发另一场诉讼。我们看到马斯克在收购推特期间有效地利用了相关法律，如果他现在采取同样的策略，无需感到意外。”

还有些分析人士担心，与苹果开战可能会让更多用户远离推特。PP Foresight 的分析师保罗・佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）表示：“虽然马斯克试图重新点燃苹果和开发商之间正在进行的大战，但所有这些负面情绪都会导致推特用户逃离。人们不会抛弃他们的 iPhone，他们已经习惯于注册不同的社交服务，推特也不例外。”