前高管吐槽马斯克旗下隧道公司留不住员工：工作时间超长，周末加班，没时间休息

北京时间 11 月 29 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下隧道挖掘公司 The Boring Company 的一些前高管今日表示，该公司的企业文化就是“超长时间的工作”，因此很难留住员工。

这些前高管透露，The Boring Company 的员工以“长时间工作和周末加班”而闻名。因此，公司难以留住人才，已经离职的员工包括工程师和其他一些技术人员。

这意味着，The Boring Company 并没有摆脱马斯克的严苛管理风格。事实上，这与马斯克旗下其他公司的工作文化是一致的，包括特斯拉、SpaceX 和最近收购的推特。

过去，马斯克曾谈到自己的工作理念，包括每周工作 120 个小时，以及睡在工厂的沙发上和办公室的地板上。显然，马斯克希望他的员工也能做到这一点。

之前，特斯拉和 SpaceX 的员工也曾抱怨过这些。而最近，在成功收购推特之后，马斯克又告知推特员工，要“长时间、高强度地”工作，否则就离开推特。

这就是马斯克所说的“硬核文化”。他在一封致全体员工的电子邮件中称，如果想成为新推特的一部分，就要做好长时间、高强度工作的准备，否则就带着三个月的遣散费走人。在此之前，马斯克已经宣布对推特裁员 50%。