相较 30% 的抽成，马斯克更担心推特从苹果应用商店下架

11 月 30 日消息，本周社交媒体公司推特新东家埃隆・马斯克（Elon Musk）开始将矛头指向苹果。其中固然有苹果停止在推特上打广告的原因，但真正问题是苹果在互联网内容分发领域有着举足轻重的地位，能决定推特能否出现在旗下应用商店。

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当地时间周一，社交媒体公司推特新东家埃隆・马斯克（Elon Musk）发布了一系列推文，声称苹果“基本上停止”在社交媒体平台推特上打广告。这对公司来说是个坏消息。据报道，今年第一季度苹果 4800 万美元的广告支出占推特营收的 4% 以上。

马斯克还特别质问苹果首席执行官：“库克，这是怎么回事?”

自马斯克上月接手推特以来，公司就开始出现广告业务流失，苹果也不是唯一一家停止在推特上打广告的客户。包括大众、辉瑞在内其他大公司在苹果之前已经暂停在平台上打广告。根据媒体事务公司 Media Matters 的一份报告，自马斯克上任以来，推特的前 100 名广告商已经跑了一半。马斯克此前曾将“营收大幅下降”归咎于维权组织向广告商施压。

不过，尽管马斯克对苹果撤下推特广告反应激烈，但两家公司之间的关系面临着一个更大问题。

马斯克周一在推特上表示，苹果“威胁要从评估应用商店中下架推特应用”。苹果尚未证实这一点，但外界普遍猜测，这一决定可能与马斯克大规模改造推特的举动影响到公司内容审核团队有关。业内人士警告称，马斯克的举动可能会让推特这一社交媒体平台成为不良内容的温床。

苹果在互联网内容分发领域有着举足轻重的地位，因为其能决定 iPhone 用户可以使用哪些应用程序。据报道，几年前苹果曾考虑将叫车应用 Uber 踢出应用商店，理由是违反苹果规定。如果这种情况真的发生，用户就无法用 iPhone 打车，将让 Uber 元气大伤。

推特前信任与安全主管约尔・罗斯 (Yoel Roth) 在马斯克上任后不久就辞职了，他曾公开概述过马斯克接管推特后可能会发生的事情。除了广告商和监管机构之外，罗斯还特别提到，谷歌和苹果是推特在内容审核方面必须应对的强大力量。

罗斯写道：“如果不遵守苹果和谷歌的指导方针，后果将是灾难性的，推特可能会被赶出它们的应用商店赶出，让几十亿潜在用户更难以获得推特服务。”“苹果和谷歌有能量来左右推特的决策。”

周二，投资者大卫・萨克斯（David Sacks）称微软、苹果、谷歌和亚马逊都扮演着“看门人”的角色。马斯克在推特上回应称，“这是一个真正的问题。”

“苹果和谷歌通过他们的应用商店有效控制用户对大部分互联网内容的访问，”马斯克说。