马斯克再发内部信：召集所有 Twitter 工程师齐聚总部开始高强度工作

11 月 30 日消息，美国当地时间周二，推特新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）突然发出“召集令”，要求该公司所有设计师、工程师齐聚旧金山总部，开始高强度工作。

马斯克在发给员工的电子邮件中写道：“任何从事软件开发或设计的人 (在湾区) 都要赶到公司总部 10 楼，参加密集而紧张的工作。谢谢你们，埃隆。”

据知情人士透露，尽管这封简短的电子邮件没有明确提及，但它指的应该是推特位于旧金山的办公室。马斯克现在正在 10 楼工作，并要求推特所有其他从事软件开发或相关项目的设计师、工程师也在 10 楼开始工作。

这位知情人士还说，这一变化预计会立即生效，而且是在没有任何警告的情况下发生的。

在经历了大规模裁员、大规模辞职和一连串解雇后，推特的员工们开始期待马斯克“突然”给他们发要求邮件。一名员工称：“又是一天，又是一封邮件！”

两周前，推特发生了大规模辞职潮，这是因为马斯克向员工发出了“最后通牒”：要么接受“高强度、长时间”工作帮助打造“推特 2.0”，要么领取三个月的工资作为遣散费离职。

自从上个月接管推特以来，担任首席执行官的马斯克始终密切关注该公司的工程和软件团队。他要求推特员工回办公室工作，改变了联合创始人兼前首席执行官杰克・多西（Jack Dorsey）制定的政策，即允许任何人远程办公。

另一位知情人士说，许多仍在推特工作的工程师最近几天已经把办公桌搬到了 10 楼。据说，马斯克现在经常四处走动，视察工作中的员工，偶尔还会询问他们在做什么。