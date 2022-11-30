比亚迪将于明年在墨西哥销售电动车，2024 年目标销量达 3 万

IT之家 11 月 30 日消息，据路透社报道，比亚迪周二表示，将于明年在墨西哥销售汽车，一位高管将其 2024 年的销售目标定为多达 3 万辆汽车。

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明年，比亚迪将通过墨西哥的七家经销商，开始销售全电动版本的唐 SUV 和汉轿车，该公司的墨西哥负责人 Zou Zhou 说，这个世界上最大的电动汽车制造商希望 2023 年在墨西哥销售 1 万辆汽车，2024 年达到 2 万至 3 万辆，并补充说该公司的长期目标是达到总市场份额的 10% 左右。

根据墨西哥汽车工业协会的数据，今年前 8 个月售出的汽车中仅有 4.5% 是混合动力汽车，也就是说在总共售出的近 69.3 万辆汽车中约有 3.1 万辆。

虽然比亚迪拒绝透露其车辆在墨西哥的售价，但 Zou Zhou 强调称，“我们是所有人都能负担得起的品牌”。根据该国统计机构的数据，很少有墨西哥人的年收入超过 1 万美元（约 71600 元人民币）。

Zou Zhou 还表示，该公司的目标是到 2023 年底通过墨西哥的 15 家特许经销商销售汽车，到 2024 年达到 40 家。比亚迪表示，墨西哥连锁百货公司 Liverpool 也将销售这些汽车。

IT之家了解到，墨西哥作为一个主要的汽车生产中心，目前希望通过削减销售税和进口关税，使电动汽车的价格更加低廉。最近几个月，墨西哥的官员表示，该国正在实现到 2030 年将 50% 的汽车生产转为电动汽车的目标。