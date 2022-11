Nothing Phone (1) 手机开启安卓 13 Beta 封闭测试

IT之家 11 月 30 日消息,在过去的几周里,Nothing 创始人 Carl Pei 一直在预告(1)的 Nothing OS 1.5 更新,该系统是基于安卓 13 打造的。现在,Carl Pei 宣布基于安卓 13 的 Nothing OS Beta 封闭测试版开始推出。其目标是在未来两周内发布 Nothing OS 1.5 Beta 开放测试版更新。

图源 Unsplash

Nothing 早些时候宣布,将在 2023 年初为 Nothing Phone(1)发布安卓 13 稳定版更新。而该公司目标是在 2022 年底前为 Nothing Phone(1)发布安卓 13 测试版。

自推出以来,Nothing 在推出固件更新方面一直相当积极。该品牌在发布四个月内成功推出多达 8 个软件更新。Nothing Phone (1) 也是第一批在印度获得 Jio 5G 支持的智能手机之一。

Nothing Phone (1) 是该公司的第一款智能手机,采用了高通骁龙 778G + 芯片。这款智能手机配备高达 12GB 的 LPDDR5 内存和高达 256GB 的 UFS 3.1 存储。这款手机预装安卓 12 系统,采用 NothingOS 1.0。

IT之家获悉,Nothing Phone (1) 提供 5000 万像素的双后置摄像头,包括 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄像头和 5000 万像素的三星 JN1 超广角传感器。前置 1600 万像素自拍相机。这款智能手机采用 120Hz OLED 显示屏,峰值亮度为 1200nits(初期有限制),并采用康宁大猩猩玻璃保护。

Nothing Phone (1) 采用 4500mAh 电池,支持 33W 快速充电,还支持 15W Qi 无线充电和 5W 反向无线充电。