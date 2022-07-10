Nothing Phone（1）拍摄样张公布，裴宇：2 个好镜头优于 1 好 3 差

IT之家 7 月 10 日消息，Nothing Phone (1) 将于 7 月 12 日推出，现在该公司放出了一些无修的拍照样张，以向我们展示新机的影像性能。

此外，Nothing 官方还透露了 Nothing Phone (1) 的相机规格。

IT之家了解到，该机主摄采用了 50MP 索尼 IMX766 1/1.56" 传感器，光圈为 f / 1.88，而超广角采用了 114° 的 1600 万像素传感器，支持双 OIS 和 EIS，可实现 10 亿色。

Nothing Phone (1) 还将配备夜间模式和场景检测等功能。据介绍，后者会自动识别用户想要拍摄的内容并提供最佳拍摄建议。

关于影像方面，该公司创始人、前一加联合创始人裴宇表示，“他们喜欢堆摄像头数量。就好像越多越好，但更多只是低质量的凑数摄像头。为了营造出一种带来创新的幻觉，甚至还会给你带来你永远可能不会用到 LDAR 传感器。更多的只是为了从你身上赚钱。所以 Nothing Phone (1) 只有两个摄像头。两个出色的摄像头。而不是四个平庸的”，两个好镜头明显要强于三个凑数镜头。

目前还没有关于这款手机的详细规格说明，但该公司此前证实，这款手机将配备骁龙 778G+ SoC、120Hz 屏幕，以及屏下指纹识别等等。

《原一加联合创始人裴宇打造的 Nothing Phone（1）官方渲染图曝光，下周发布》