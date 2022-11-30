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Win11 正式版 build 22621.900 发布：提供 OneDrive 存储警报、聚焦与“主题”组合在一起

2022/11/30 9:16:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 YY_XiaofeiA14永不为奴我落枕了软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 11 月 30 日消息，微软今天发布了 Win11 正式版 KB5020044 (OS 内部版本 22621.900) 更新，带来了一些新功能，还有“moment 2”更新将带来的一些功能，不过进行了隐藏，需要使用 ViveTool 应用启用。

Windows 11 22621.900 隐藏的一些功能如下：

  • 带有能源建议的全新设置

The new Energy Recommendations section in Windows 11

  • 任务管理器的改进：搜索栏、改进的主题支持、现代化的 UI

The Updated Task Manager in Windows 11 22H2

  • 用于管理触摸键盘的设置页面略有改进

IT之家附官方给出的 build 22621.900 更新日志：

重要信息

  • 新增功能！ 它在“设置”应用中的“系统”页上向 Microsoft OneDrive 订阅者提供存储警报。接近存储限制时，将显示警报。如果需要，还可以管理存储并购买其他存储。

  • 新增功能！ 它提供所有 OneDrive 订阅的全部存储容量。它还会在“设置”应用中的“帐户”页上显示总存储空间。

  • 新增功能！ 它将“个性化”页上的 Windows 聚焦与“主题”组合在一起。这样可以更轻松地发现和打开 Windows 聚焦功能。

  • 它解决了影响某些新式应用程序的问题。它会阻止它们打开。

  • 它解决了影响输入法编辑器 (输入法编辑器) 的已知问题。某些应用程序可能会停止响应。使用键盘快捷方式更改输入法的输入模式时，会出现这种情况。

  • 它解决了导致文件资源管理器停止工作的问题。关闭上下文菜单和菜单项时会出现这种情况。

  • 它解决了可能导致某些应用停止响应的问题。使用“打开文件”对话框时会发生这种情况。

  • 它涉及斐济共和国今年暂停夏令时 (DST) 。

改进

  • 此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时：

  • 新增功能！ 它在“设置”应用中的“系统”页上向 Microsoft OneDrive 订阅者提供存储警报。接近存储限制时，将显示警报。如果需要，还可以管理存储并购买其他存储。

  • 新增功能！ 它提供所有 OneDrive 订阅的全部存储容量。它还会在“设置”应用中的“帐户”页上显示总存储空间。

  • 新增功能！ 它将“个性化”页上的 Windows 聚焦与“主题”组合在一起。这样可以更轻松地发现和打开 Windows 聚焦功能。

  • 新增功能！ 它为组织邮件添加了新的移动设备管理 (MDM) 策略。它使公司可以选择注册租户设备，以便它们接收来自你的自定义消息。例如，可以使用 Intune 来编写消息。它们将在 Windows 中呈现。

  • 它解决了影响某些新式应用程序的问题。它会阻止它们打开。

  • 它解决了影响企业管理的某些设备的问题。我们提高了应用安装的可靠性。

  • 它涉及斐济共和国今年暂停夏令时 (DST) 。

  • 它解决了影响分布式组件对象模型 (DCOM) 身份验证强化的问题。我们将自动将来自 DCOM 客户端的所有非匿名激活请求的身份验证级别提高到 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY。如果身份验证级别低于数据包完整性，则会发生这种情况。

  • 它解决了影响统一更新平台 (UUP) 本地客户的问题。它会删除阻止他们获取脱机语言包的块。

  • 它解决了影响进程创建的问题。它无法为其和其他相关审核事件创建安全审核。

  • 它解决了影响群集名称对象 (CNO) 或虚拟计算机对象 (VCO) 的问题。密码重置失败。错误消息为“重置 AD 密码时出错...// 0x80070005”。

  • 它解决了影响分层窗口透明度的问题。如果处于本地集成 (RAIL) 模式的高清远程应用程序，则会发生这种情况。

  • 它解决了影响输入法编辑器 (输入法编辑器) 的已知问题。某些应用程序可能会停止响应。使用键盘快捷方式更改输入法的输入模式时，会出现这种情况。

  • 它解决了影响使用“侦听”功能路由到扬声器终结点的麦克风流的问题。重启设备后，麦克风停止工作。

  • 它解决了可能影响 Windows 锁定策略 (WLDP) 上运行的应用程序的问题。它们可能会停止工作。

  • 它解决了当它不是主要防病毒时影响 Microsoft Defender 的问题。Microsoft Defender 无法关闭被动模式。关闭智能应用控制 (SAC) 时，会出现此问题。

  • 它将 .wcx 添加到某些应用控制策略不允许的危险扩展列表中。

  • 它解决了影响 Microsoft Defender for Endpoint 的问题。自动调查会阻止实时响应调查。

  • 它解决了影响 Microsoft Edge 中横向模式打印的问题。打印输出不正确。使用 Microsoft Defender 应用程序防护 时会出现此问题。

  • 它解决了导致文件资源管理器停止工作的问题。关闭上下文菜单和菜单项时会出现这种情况。

  • 它解决了可能导致某些应用停止响应的问题。使用“打开文件”对话框时会发生这种情况。

  • 它解决了打开文件时有时影响文件资源管理器的问题。因此，CPU 使用率较高。

  • 它解决了影响“设置”应用的协议激活的问题。应用无法打开“帐户”类别下的页面。

  • 它解决了影响计算机帐户的问题。使用非标准字符可能会停止清理 OOBE) 帐户 (现成体验。

  • 它解决了影响 CopyFile 函数的问题。它有时可能会返回错误 317：ERROR_MR_MID_NOT_FOUND。

  • 它解决了影响 Windows 防火墙服务的问题。打开“替代阻止规则”选项时，它不会启动。

  • 它解决了影响某些游戏和应用程序的问题。此问题与 GPU 性能调试功能相关。这会降低预期的游戏性能。

  • 它解决了影响累积更新安装的问题。它们失败，并且错误代码 0x800f0806。

如果安装了早期更新，则只会下载此包中包含的新更新并将其安装在设备上。

此更新中的已知问题

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关键词：Win11Windows 11

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