Win11 正式版 build 22621.900 发布：提供 OneDrive 存储警报、聚焦与“主题”组合在一起

IT之家 11 月 30 日消息，微软今天发布了 Win11 正式版 KB5020044 (OS 内部版本 22621.900) 更新，带来了一些新功能，还有“moment 2”更新将带来的一些功能，不过进行了隐藏，需要使用 ViveTool 应用启用。

Windows 11 22621.900 隐藏的一些功能如下：

任务管理器的改进：搜索栏、改进的主题支持、现代化的 UI

IT之家附官方给出的 build 22621.900 更新日志：

它解决了可能导致某些应用停止响应的问题。使用“打开文件”对话框时会发生这种情况。

它解决了导致文件资源管理器停止工作的问题。关闭上下文菜单和菜单项时会出现这种情况。

它解决了影响输入法编辑器 (输入法编辑器) 的已知问题。某些应用程序可能会停止响应。使用键盘快捷方式更改输入法的输入模式时，会出现这种情况。

它解决了影响某些新式应用程序的问题。它会阻止它们打开。

新增功能！ 它将“个性化”页上的 Windows 聚焦与“主题”组合在一起。这样可以更轻松地发现和打开 Windows 聚焦功能。

新增功能！ 它提供所有 OneDrive 订阅的全部存储容量。它还会在“设置”应用中的“帐户”页上显示总存储空间。

新增功能！ 它在“设置”应用中的“系统”页上向 Microsoft OneDrive 订阅者提供存储警报。接近存储限制时，将显示警报。如果需要，还可以管理存储并购买其他存储。

此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时：

新增功能！ 它在“设置”应用中的“系统”页上向 Microsoft OneDrive 订阅者提供存储警报。接近存储限制时，将显示警报。如果需要，还可以管理存储并购买其他存储。

新增功能！ 它提供所有 OneDrive 订阅的全部存储容量。它还会在“设置”应用中的“帐户”页上显示总存储空间。

新增功能！ 它将“个性化”页上的 Windows 聚焦与“主题”组合在一起。这样可以更轻松地发现和打开 Windows 聚焦功能。

新增功能！ 它为组织邮件添加了新的移动设备管理 (MDM) 策略。它使公司可以选择注册租户设备，以便它们接收来自你的自定义消息。例如，可以使用 Intune 来编写消息。它们将在 Windows 中呈现。

它解决了影响某些新式应用程序的问题。它会阻止它们打开。

它解决了影响企业管理的某些设备的问题。我们提高了应用安装的可靠性。

它涉及斐济共和国今年暂停夏令时 (DST) 。

它解决了影响分布式组件对象模型 (DCOM) 身份验证强化的问题。我们将自动将来自 DCOM 客户端的所有非匿名激活请求的身份验证级别提高到 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY。如果身份验证级别低于数据包完整性，则会发生这种情况。

它解决了影响统一更新平台 (UUP) 本地客户的问题。它会删除阻止他们获取脱机语言包的块。

它解决了影响进程创建的问题。它无法为其和其他相关审核事件创建安全审核。

它解决了影响群集名称对象 (CNO) 或虚拟计算机对象 (VCO) 的问题。密码重置失败。错误消息为“重置 AD 密码时出错...// 0x80070005”。

它解决了影响分层窗口透明度的问题。如果处于本地集成 (RAIL) 模式的高清远程应用程序，则会发生这种情况。

它解决了影响输入法编辑器 (输入法编辑器) 的已知问题。某些应用程序可能会停止响应。使用键盘快捷方式更改输入法的输入模式时，会出现这种情况。

它解决了影响使用“侦听”功能路由到扬声器终结点的麦克风流的问题。重启设备后，麦克风停止工作。

它解决了可能影响 Windows 锁定策略 (WLDP) 上运行的应用程序的问题。它们可能会停止工作。

它解决了当它不是主要防病毒时影响 Microsoft Defender 的问题。Microsoft Defender 无法关闭被动模式。关闭智能应用控制 (SAC) 时，会出现此问题。

它将 .wcx 添加到某些应用控制策略不允许的危险扩展列表中。

它解决了影响 Microsoft Defender for Endpoint 的问题。自动调查会阻止实时响应调查。

它解决了影响 Microsoft Edge 中横向模式打印的问题。打印输出不正确。使用 Microsoft Defender 应用程序防护 时会出现此问题。

它解决了导致文件资源管理器停止工作的问题。关闭上下文菜单和菜单项时会出现这种情况。

它解决了可能导致某些应用停止响应的问题。使用“打开文件”对话框时会发生这种情况。

它解决了打开文件时有时影响文件资源管理器的问题。因此，CPU 使用率较高。

它解决了影响“设置”应用的协议激活的问题。应用无法打开“帐户”类别下的页面。

它解决了影响计算机帐户的问题。使用非标准字符可能会停止清理 OOBE) 帐户 (现成体验。

它解决了影响 CopyFile 函数的问题。它有时可能会返回错误 317：ERROR_MR_MID_NOT_FOUND。

它解决了影响 Windows 防火墙服务的问题。打开“替代阻止规则”选项时，它不会启动。

它解决了影响某些游戏和应用程序的问题。此问题与 GPU 性能调试功能相关。这会降低预期的游戏性能。