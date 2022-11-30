遇到手机 / 电脑故障可求助好友解决，微软公布 2022 年度黑客马拉松获胜项目

IT之家 11 月 30 日消息，微软 2022 年度黑客马拉松活动近日拉下帷幕，一支由开发人员和工程师组成的团队获胜，他们的项目是改善家庭成员间的技术支持，为家人提供安全、简便的远程援助。

很多人在遇到问题的时候，通常会联系在这一方面比较擅长的朋友和家人。只是由于距离等其它因素，这些来自好友和家人的帮助可能无法体现出来。

IT之家了解到，出于这方面的考虑，这支获胜团队想要克服影响家庭技术支持的一些障碍。该团队负责人格蕾西・威尔逊（Gracey Wilson）表示：“总有一些人需要帮助。我的家人总是把我和我的姐姐叫做‘技术支持’，他们遇到问题了会打电话给我‘Hey，我需要技术支持’”。

威尔逊带领的这支团队则是开发了一个家庭技术支持应用程序，通过这款工具能安全、简单地解决好友或者家人遇到的一些问题，诸如某个应用程序的桌面快捷应用丢失、手机调整成静音状态之后听不到声音等等。下一步是让家庭技术支持的概念在微软内部得到更广泛的审查。这个想法背后的团队将把它提交给微软董事长兼首席执行官萨蒂亚・纳德拉。

IT之家了解到，黑客马拉松是一种有趣的方法，可以聚集组织中对不断变化的数字文化感兴趣的人。关键目标是开发示例应用和培养创意，以促进数字化转型。业务线或全球范围不同角色和部门的团队聚在一起相互竞争创建应用来满足组织的需要。