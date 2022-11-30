如何用 Word 批量生成带照片的准考证

原文标题：《Word 中还有如此神操作，印刷店都是这么干的！》

有时候，我们需要打印 N 份文件，而每份文件模板都差不多，只是个别内容需要修改，这种情况应该如何处理？其实，Word 中已经为我们提供了这样的功能，就是「邮件合并」，只是大多数人不知道而已。

准备工作

这里，我以带照片的准考证为例，准考证模板都一样，只是其中的姓名、照片、证号等信息有所变化。

1、所有考生的照片，将其都放到一个文件夹下面。

2、数据源文件。如下图所示，可以看到数据源中的“照片”所在的路径，默认应该是「D:\ 易雪龙 \ 神奇女侠.jpg」，这里我们需要改成双斜杠，也就是「D:\\ 易雪龙 \\ 神奇女侠.jpg」。

3、准考证的空白模板文档。

开始制作

1、进入「邮件」-「开始邮件合并」-「信函」；点击「选择收件人」-「使用现有列表」，选择“数据源”表格所在位置，确定。

2、将光标定位到空白单元格，进入「邮件」-「编写和插入域」-「插入合并域」，对应单元格依次插入。

3、将光标定位到插入的时间域单元格，「右键」-「切换域或代码」，在「考试时间」后面添加「\@”yyyy-MM-dd”」，「右键」-「更新域」。

4、将光标定位到照片单元格，进入「插入」-「文本」-「文本部件」-「域」选择「IncludePicture」，在「文件名或 URL：」输入“照片”。

5、选择照片，使用快捷键「ALT + F9」，选择域代码中的“照片”二字删除，进入「插入合并域」中的「照片」域，最后再次使用「ALT + F9」切换回来。

6、点击「邮件」-「完成」-「完成并合并」-「编辑单个文档」-「全部」-「确定」。此时，我们会发现已经生成出了邮件合并的文档，所有信息都正确，就是照片或图片无法显示出来，此时，我们使用快捷键「Ctrl + A」进行全选，然后按下「F9」更新域，就能显示图片了。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙